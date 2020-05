Drive-Thru solidário irá trocar chope por alimento em São Carlos

Crédito: Divulgação

Mais de duzentos litros de chope artesanal que poderão render, no mínimo, 400 quilos de alimentos que serão revertidos para famílias carentes em São Carlos. A iniciativa surgiu graças a uma parceria entre as cervejarias Mosteiro, Locals Only e Base e acontece neste sábado, 16, das 9h às 13h, um Drive-Thru Solidário.

Quem participar e doar dois quilos de alimentos (arroz, feijão, macarrão, café, farinha de trigo, leite em pó, achocolatado em pó, molho de tomate, seleta de legumes) irá receber em troca um litro de chope artesanal (já envasado em growler pet). Serão mais de 200 litros disponíveis em diversos estilos.

Para trocar, basta ir no Mosteiro Cervejaria (na rua José Leme Marquês, 611, na Vila Jacobucci).

Para evitar aglomeração, os voluntários que participam do evento irão retirar a doação nos referidos veículos, seguindo os protocolos de segurança sugeridos pelas entidades de saúde. Todos os colaboradores estarão com máscaras e luvas descartáveis, assim como álcool gel 70% no entorno da cervejaria.

Os alimentos arrecadados serão entregues para a Igreja Adventista do bairro que irá realizar a distribuição entre as famílias carentes do bairro.

