Drive-thru solidário em prol de entidades filantrópicas acontece neste sábado (19)

A campanha solidária “Juntos Somos Mais Fortes”, idealizada pela Maçonaria São-carlense e que busca arrecadar alimentos não-perecíveis, produtos de limpeza e higiene pessoal está em andamento em São Carlos e irá terminar no dia 19 de setembro.

O montante arrecadado será destinado para o Cantinho Fraterno Dona Maria Jacinta, Abrigo de Idosos Dona Helena Dornfeld, ONG Nave Sal da Terra, ONG Amigo de São Judas e SOSopão.

Segundo os organizadores, as arrecadações se iniciaram no dia 28 de agosto, com coletas de coleta em condomínios, lojas, colaboradores e supermercados.

A campanha termina neste sábado, 19, no sistema drive-thru solidário que ocorrerá na Avenida Trabalhador São-carlense, entre as ruas Dona Alexandrina e Episcopal e na Estação Ferroviária, das 9h às 13h, dentro das normas de segurança exigidas pelas autoridades sanitárias, devido a pandemia da Covid-19.

Quem puder fazer doações, basta ir ao Jaú Serve Supermercados, O Varejão da Fartura, Supermercado Aquarelli, Minas Farma , Mercadinho do Ricetti, Casa Deliza, Mercearia 3M, entre outros.

