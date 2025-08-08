Doutoranda em Sociologia da UFSCar recebe reconhecimento internacional

Pesquisadora da UFSCar durante premiação em Genebra, na Suíça (Foto: Acervo pessoal) A doutoranda Baruana Calado dos Santos, do Programa de -

A doutoranda Baruana Calado dos Santos, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia (PPGS) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), recebeu, no último dia 18 de julho, um prêmio na sede das Nações Unidas, em Genebra, na Suíça, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido junto à Competição Mundial de Tribunal Simulado de Direitos Humanos Nelson Mandela – o World Moot.

O World Moot é uma competição internacional na qual equipes de estudantes apresentam argumentos como autor e como réu, de forma alternada, a partir de um caso hipotético de violação de direitos humanos. A seleção para as rodadas orais ocorre por meio do envio de memoriais avaliados por especialistas internacionais, entre os quais Baruana atua como juíza desde 2018.

Formada em Ciências Sociais (licenciatura e mestrado) e em Direito pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), a pesquisadora desenvolve atualmente seu doutorado sob orientação do professor Jorge Leite Junior, na UFSCar. Paralelamente, leciona na Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG – campus Ituiutaba), ministrando disciplinas como Direito Internacional Público.

De competidora a juíza internacional

A trajetória de Baruana no World Moot começou em 2017, quando participou como competidora representando a UEL. No ano seguinte, passou a integrar o corpo de juízes da competição. Em 2022, foi convidada também para atuar como juíza lusófona na Competição Africana de Tribunal Simulado de Direitos Humanos Christof Heyns, o African Moot.

Ambas as competições são organizadas pelo Centro de Direitos Humanos da Universidade de Pretória, na África do Sul. A experiência da doutoranda foi relatada no capítulo “Havia um moot no meio do caminho: minha aventura em tribunais simulados internacionais de Direitos Humanos”, publicado em janeiro de 2025 no livro Viv(e)nsinando: experiências exitosas no processo de ensino-aprendizagem, disponível gratuitamente no site da Editora Barlavento.

Pesquisa acadêmica

No mestrado, realizado na UEL entre 2016 e 2019, Baruana pesquisou o trabalho escravo contemporâneo no Brasil e a presença de normativas internacionais nas decisões judiciais sobre o tema. O estudo resultou no livro Trabalho Escravo Contemporâneo, Desenvolvimento Humano e Direitos Humanos: uma análise de decisões judiciais brasileiras, publicado em 2022 pela Editora Dialética.

Já no doutorado, iniciado em 2023 na UFSCar, a pesquisadora investiga violações de direitos humanos relacionadas a acusações de bruxaria e ataques rituais, com enfoque na Sociologia das Representações Culturais. “A princípio, eu seguiria a mesma lógica teórico-metodológica do mestrado, mas outras boas possibilidades se apresentaram e a pesquisa tem tomado novos rumos”, explica a doutoranda.

