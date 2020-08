Dose dupla de leilões irá agitar mercado de São Carlos e da região

Crédito: Divulgação

Dois leilões irão ocorrer na próxima semana e prometem movimentar o mercado de São Carlos e da região. O primeiro, que será realizado nesta segunda-feira, 31, pela empresa São Carlos Leilões no Cemosar, a partir das 20h tem modalidade presencial restrita conforme diretrizes do Departamento de Fiscalização da Prefeitura, e o segundo, realizado pela Embrapa Pecuária Sudeste na próxima quarta-feira, 2, a partir das 19h, possuirá a modalidade virtual, mediante decreto federal e os interessados nos lotes poderão vê-los pessoalmente entre às 14h e 18h no Cemosar.

“O setor pecuário vem mantendo-se estabilizado neste momento de pandemia e ajudando a economia do Brasil no geral. Oos leilões em São Carlos mesmo virtualmente e agora avançando de acordo com os decretos, estão movimentando o comércio da região e convidamos os interessados a participar e fazer bons negócios”, disse Guerino Baldan.

Ambos leilões possuem apoio do Sindicato Rural, através do seu presidente Olinto Petrilli.

