Doria deixa São Carlos na mão e Airton toca sozinho obras de recuperação dos estragos causados pelas enchentes

Secretário de Serviços Públicos, Mariel Olmo acompanha obras de recuperação dos estragos causados pelas enchentes no Centro de São Carlos. - Crédito: Divulgação/PMSC

Airton Garcia observa limpeza em vias públicas após cidade ser atingida pela enchente. (foto arquivo)

Passados cinco meses e após muita espera, a Prefeitura Municipal de São Carlos deu início a recuperação de várias vias atingidas por enchentes ocorridas em janeiro. Na época, representantes do governo do Estado, comandado por João Dória (PSDB) estiveram na cidade realizando vistorias e fiscalizações. Na oportunidade prometeram que recursos seriam destinados para que obras pudessem ser realizadas e os problemas resolvidos.

Após a espera, o prefeito Airton Garcia (PSL) deu início a algumas obras. A informação partiu do secretário municipal de Habitação, João Muller.

Nesta sexta-feira, 22, ele realizou uma postagem em sua página no Facebook dando conta que, após a espera dos recursos da União ou do Estado, o prefeito determinou ao secretário de Serviços Públicos, Mariel Olmo que contratasse os serviços de recuperação dos estragos deixados pelas chuvas de 4 e 12 de janeiro de 2020.

“Neste momento estão sendo investidos mais de R$ 2 milhões em obras nos leitos dos córregos. A obra mais significativa está sendo executada no cruzamento da Avenida Comendador Alfredo Maffei com a rua São Paulo, defronte o Fórum Cível. Lembrando que as obras de recuperação da rua Episcopal, defronte a Casas Bahia consumiu também R$ 300 mil de recursos próprios da municipalidade”, revelou Muller.

Segundo ele, além dessas obras, a Prefeitura constrói o reservatório de águas pluviais no CDHU, que ajudará na retenção de aproximadamente 15% das águas das chuvas que chegam ao Mercado Municipal quando tem chuvas acima de 40 mm.

Ainda segundo o secretário também está praticamente pronto um projeto de um novo piscinão na Travessa 8, Vila Prado, que deverá ser executado pela Rumo, concessionária da ferrovia.

RUMO É PROCESSADA POR ENCHENTES EM SÃO CARLOS

O Ministério Público Federal (MPF) quer que a empresa Rumo Malha Paulista seja obrigada a realizar obras para solucionar enchentes que atingem moradores de São Carlos há cerca de 20 anos. A concessionária responsável pelo trecho da antiga Rede Ferroviária Federal vem se negando a providenciar a reforma de uma galeria sob a passagem de linha que atravessa o córrego Monjolinho, no bairro Botafogo, oeste da cidade. O canal é insuficiente para dar vazão à água em períodos de chuva e acaba funcionando como barreira para o curso do córrego, causando alagamentos frequentes no entorno.

Na ação civil pública ajuizada, o MPF pede que a Justiça determine à Rumo a apresentação do projeto de engenharia e a conclusão da obra até setembro, antes da próxima estação de chuvas. Se concedida a liminar, a Procuradoria da República em São Carlos quer que a empresa fique sujeita a multa diária de R$ 500 mil em caso de descumprimento.

A Rumo já reconheceu que a galeria é insuficiente para suportar o volume hídrico, mas continua se recusando a providenciar a reforma, mesmo após sucessivas multas do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE) por omissão. Contrariando leis, a jurisprudência e as próprias obrigações contratuais, a empresa alega que a responsabilidade pela obra é da Prefeitura de São Carlos, já que foi a administração municipal quem permitiu o crescimento urbano nos últimos anos, com impermeabilização do solo e a consequente sobrecarga do córrego Monjolinho em períodos chuvosos.

“A concessionária é responsável pela prestação do serviço de transporte ferroviário de carga, com intensa utilização da travessia da linha férrea tratada nos autos. A empresa, assim, é responsável pela manutenção e exploração econômica da travessia, cuja prova previamente produzida demonstra que é a causa do grave dano ambiental apurado”, afirmou o procurador da República Marco Antonio Ghannage Barbosa, autor da ação do MPF.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também