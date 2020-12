Donos de bares e restaurantes de São Carlos prometem manifestação nesta segunda-feira (14)

Protesto deve acontecer na frente do paço municipal - Crédito: Divulgação

Donos de bares e restaurantes e funcionários prometem realizar uma manifestação às 9h desta segunda-feira (14), na frente do Paço Municipal. Eles vão protestar contra as novas regras do Plano São Paulo anunciadas pelo governo paulista na última sexta-feira (11). O governador João Doria endureceu as restrições para bares e restaurantes. Desde ontem os bares são podem funcionar até ás 20h e restaurantes até às 22h, porém com fornecimento de bebida alcoólica até ás 20h. O público deve permanecer sentado e a ocupação máxima não deve ultrapassar 40%.

As lojas de conveniência de postos de combustíveis ão que fechar até as 22h e não poderão mais comercializar bebida alcóolica após as 20h.

O setor alega que não há como as empresas sobreviverem com essas novas medidas e muitos terão que demitir funcionários. Mais de 30 estabelecimentos já confirmaram presença através das redes sociais, entretanto há uma liminar expedida pela Justiça que impede qualquer tipo de manifestação na cidade durante a pandemia. O organizador pode responder criminalmente na Justiça e ser multado em R$ 5 mil.

Em maio a Justiça determinou que o município de São Carlos siga as regras impostas pelo Plano São Paulo, sob multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento.

AUMENTO DE CASOS

O governo alega que o número de casos, internações e de óbitos por covid-19 vem crescendo desde a primeira semana em todo o estado e que o perfil dos infectados mudou.

Segundo o secretário estadual da Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn,. entre março e novembro, a maior demanda por leitos destinados para a covid-19 era de pessoas entre 55 e 75 anos de idade.

Nas últimas três semanas, o perfil mudou. A maior parte dos internados tem entre 30 e 50 anos de idade. “O grupo etário que mais nos preocupava era o de idosos, que representam 77% dos que evoluem de forma grave. Mas temos que entender que os jovens não são imunes ao vírus. Eles também podem adoecer e morrer pelo vírus. Jovens também podem morrer em decorrência da covid-19”, disse, durante a coletiva.

