Dono de restaurante rebate acusaÃ§Ãµes de entregador:"pegou um pedaÃ§o de ferro"

Um motoboy de 23 anos registrou boletim de ocorrência afirmando ter sido agredido na noite deste domingo (23) pelo dono de um restaurante em São Carlos. No entanto, o comerciante, que é casado com a proprietária do estabelecimento, apresentou sua versão dos fatos.

Sobre o pagamento devido ao entregador, o comerciante afirma que entregador já havia recebido a maior parte dos valores pelas entregas realizadas e que restavam apenas R$ 50,00 a serem pagos na quinta-feira seguinte, conforme combinado. Entretanto, segundo ele, no domingo (23), ele teria ido até o restaurante de forma agressiva. "Ele pegou um pedaço de ferro, batia no balcão, chutava o vidro, inclusive temos testemunhas que presenciaram o terror que ele causou", disse.

Ainda segundo o comerciante, o desentendimento teria escalado para um confronto físico, iniciado pelo entregador e seu pai. "Foi impressionante, fiquei uns 10 minutos com ele colocando o dedo na minha cara, o pai dele me empurrando, pondo a mão no meu peito. Quando eu estava entrando no restaurante, o pai dele esfregou a mão no meu rosto, eu dei um empurrão mais forte, e eles vieram para cima", relatou.

Durante a briga, o comerciante afirmou que o motoboy sofreu mais ferimentos, contudo, também teve escoriações.

O comerciante também afirmou que a situação pode ter sido armada com intenção de obter uma indenização e mencionou que o rapaz estaria incitando outros entregadores a vandalizar o restaurante. "Ele fez um chamado, jogou em todos os grupos de motoboy, marcaram para vir ao restaurante e disseram que iriam quebrar tudo", denunciou. O comerciante informou que tomou providências legais diante dessas ameaças.

