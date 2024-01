SIGA O SCA NO

Crédito: Reprodução/pinterest

O pagamento do IPVA 2024 já começou. Em São Carlos, maior cidade da região central do estado, o imposto mais caro é de uma Ferrari 488 Pista Spider, ano 2020, cujo proprietário terá que desembolsar a bagatela de R$ 209.649,08 pelo veículo avaliado em R$ 5.241.227,00. A informação foi repassada pela Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo (SP) a pedido do São Carlos Agora.

O IPVA pode ser pago em cinco parcelas ou à vista com 3% de desconto.

