Dona de casa vence câncer no ovário e “nasce de novo”

Uma recepção para lá de calorosa: Dona Edileusa é recebida pelos familiares após renascer de novo - Crédito: Divulgação

Uma história de amor à vida, temperada com muita união da família, ajuda de patrões e uma gana imensurável para estar entre seus entes queridos.

Assim é o resumo dos últimos anos da dona de casa Edileusa Bacchini Cândido, 57 anos, vítima de um tumor agressivo e após muita luta, renasceu de novo ao vencer a doença.

Agora a dona de casa fará apenas um acompanhamento, mas curte a nova fase da vida ao lado de familiares e amigos.

COMO FOI

Após superar semanas decisivas, de muita dor e tensão, a alegria voltou ao lar da matriarca que é o xodó da família. Felizes e emocionados, buscaram o São Carlos Agora para dar essa maravilhosa notícia e a porta voz foi a sobrinha Luciane de Cássia Gigliotti Godoi, 38 anos, supervisora comercial.

Em contato com o portal, contou como tudo começou e o emocionante desfecho desta história que teve um final para lá de feliz.

Luciane disse que com 56 anos Edileusa foi diagnosticada com âncer de ovário agressivo. A primeira reação foi a depressão que a abateu. “Minha tia ficou muito sensível. Mas a família e amigos desde então nunca a deixaram sozinha. Os parentes sempre visitaram, procuraram anima-la. Além de levar carinho e conforto”, disse.

A partir dai começaram as consultas e tratamento médico para que o tumor não progredisse. O diagnóstico foi uma cirurgia. Por ser cara e a família não ter condições financeiras, aliado ao fato de Edileusa não possuir plano médico, os patrões do marido assumiram o custo do procedimento cirúrgico. Assim, com a ajuda de amigos da família, mais uma etapa vencida.

QUIMIO

O próximo passo, mais uma luta para a dona de casa. Seis sessões de quimioterapia. Um tratamento agressivo, mas necessário para extirpar o tumor.

“Ela começou as sessões e logo na primeira caiu todo o cabelo do corpo. Minha tia sofria muito após as administrações da medicação, porém sempre teve o apoio de familiares e amigos é isso ajudou muito para que ela não tivesse uma nova depressão”, lembrou Luciane.

Passadas todas as etapas da quimioterapia, o momento mais emocionante: Familiares e amigos se reuniram e foram até a porta da Santa Casa para uma recepção fraterna.

Com direito a camisetas rosas e uma faixa para comemorar a vitória do renascimento de dona Edileusa e com a data da nova vida: dia 10 de março de 2020.

Emocionada, Luciane deu a última declaração onde tentou mostrar toda sua felicidade pela luta pela vida de sua tia. “Ela venceu o câncer”...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também