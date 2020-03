Dona Benê, vovó heroína, recebe o SCA e diz: “Helena é meu grude”

Dona Benê e a pequena Helena: "Só pensei nela (neta) quando aconteceu o atropelamento. Não liguei para mim" - Crédito: Marcos Escrivani

Sexta-feira, 6, 12h30, um atropelamento no cruzamento das ruas 9 de Julho com a Conde do Pinhal, no centro de São Carlos, chamou a atenção de populares e chamou a atenção da mídia, quando uma vovó de 62 anos foi considerada heroína ao proteger sua netinha de um ano e oito meses e proporcionar a pequena, sair ilesa. Já a vovó não teve a mesma sorte: sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo, dores pelo corpo e um ferimento no braço direito. Passou por cirurgia e ficou internada por cinco dias.

Nas redes sociais, uma grande comoção. Centenas de leitores do SCA enalteceram a atitude da vovó e desejaram saúde, felicidades e de fato, tornou-se uma heroína.

Diante de tamanho carinho e a curiosidade de muitos leitores em saber quem seria a vovó heroína e a netinha envolvidas no atropelamento, o São Carlos Agora foi em busca de informações e localizou ambas.

Na tarde de quinta-feira, 12, a reportagem chegou a ambas. Residem em uma casa na rua Eugênio Galucci, no Jardim Hikari. A vovó é a aposentada Benedita Taborda de Araújo, 62 anos. Tímida, um pouco envergonhada, mas super simpática e amorosa. Em seu colo, a pequena Helena Manoele. Uma bebê irrequieta, faladeira e bem arteira.

Dona Benê, como é conhecida, foi receptiva e respondeu a todas as perguntas. Mãe de Antonio e Andreia, está temporariamente em uma cadeira de rodas, devido ao atropelamento.

A ENTREVISTA

Inicialmente, dona Benê disse orgulhosa: “A Helena é meu grude desde os quatro meses. Onde estou, ela está comigo”. Tanto é que, naquela sexta-feira, 6, com a pequena no colo, iria até o Cartório Eleitoral regularizar a documentação de olho nas eleições 2020. “Fui de ônibus até o centro e desci em frente a praça da Catedral. Aí fui pela Conde do Pinhal. Caminhava tranquilo com minha netinha no colo”, lembrou. Foi quando surgiu o atropelamento.

Na oportunidade, explicou como foi: “Tinha um ônibus pela Conde e eu estava na calçada. Quando ele atravessou a 9 de Julho, aproveitei. Um outro motorista de carro, que também estava pela Conde e que iria virar a rua, deu sinal para eu atravessar. Então aproveitei e comecei a atravessar a 9 de Julho e quando estava quase terminando, veio aquele carro e me acertou”, disse.

Dona Benê lembra com detalhes da queda: “Eu estava na faixa de pedestre e quando fui atingida, cai de lado. Deixei a bolsa que eu carregada de lado e agarrei minha netinha. Levantei ela para que não caísse no chão”, comentou. “Foi instinto. Levantei ela o máximo que pude para protege-la. Eu não liguei para mim. O importante é salvar a vida da minha neta”, disse, salientando que, se não tivesse feito tal manobra com as mãos, Helena poderia ter sido atingida pelo capô do carro que a atropelou.

Indagada sobre o socorro por parte do motorista, mostrou profunda tristeza. “O homem parou o carro, desceu e perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim. Ele me disse que iria estacionar o carro dele e retornaria. Só que sumiu. Me deixou no chão com a minha neta”, comentou.

APOIO POPULAR

Populares que presenciaram o atropelamento foram em auxílio a dona Benê. Mas antes disso, mesmo ferida, levantou com a netinha, foi para a calçada. “Sinceramente não sentia nada. Estava nervosa e preocupada. Só pensava na Helena”, disse. “Chamei minha filha Andreia, que é a mãe da minha netinha para que ficasse comigo”, emendou.

Dona Benê comentou que um popular pressentiu que não estava bem e acionou o Samu que prestou os primeiros socorros e foi encaminhada à Santa Casa.

CINCO DIAS INTERNADA

O atropelamento proporcionou muitos contratempos para Dona Benê. Através de Raio X constatada fratura no tornozelo esquerdo. Passou por procedimento cirúrgico. Hoje sente dores pelo corpo e tem ainda um ferimento no braço direito. “Tomo quatro remédios para controlar a dor e a inflamação”, comentou. “Incomoda sim, mas vamos tocando”, completou, resignada.

NETINHA ESPECIAL

Quando fala Helena Manoele, os olhos de Dona Benê brilha e lacrimeja, porque não. “Ela é especial, sou sua segunda mãe”, diz orgulhosa. E mesmo sem perguntar, completou. “Se tiver que dar minha vida por ela? Não penso duas vezes. Faria de novo. É instinto de vó. Faria isso por qualquer parente. Estou bem hoje, apenas dolorida. Mas feliz por poder ver meu grude crescer”, finalizou...

