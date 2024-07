Uma frente fria chega ao estado de São Paulo nesta segunda-feira (08), trazendo áreas de instabilidade com o aumento da nebulosidade e chuvas isoladas, com maior chance de ocorrência no oeste e sul do estado. A partir de terça-feira (09) e quarta-feira (10), o sistema se intensifica, com chuvas ocasionalmente mais fortes em todo o estado. A massa de ar frio que acompanha a frente fria provocará queda nas temperaturas, especialmente a partir de terça-feira.

Fonte IPMET

