Domingo de aventura com a 7ª Jipada de São Cristóvão

Crédito: Marco Lúcio

Realizou-se neste domingo (15) a 7ª Jipada de São Cristovão, evento beneficente com o intuito de arrecadar fundos para o acabamento da casa paroquial que leva o mesmo nome.

A "jipada" foi organizada pela paróquia e pelo grupo de jipeiros e gaioleiros de São Carlos, capitaneado po Jair Trindade.

O evento teve início às 9hs, com uma santa missa dedicada aos motoristas e em seguida ocorreu o passeio por trilha leve e pesada, terminando na paróquia, localizada no Jardim Jockey Club, onde aconteceu um almoço caipira, com as atrações musicais Renata Árabe e a dupla Anderson Akira e Luciano.

