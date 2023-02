Domingo de carnaval deve ser de tempo instável com chuva a qualquer hora do dia

Frente fria no litoral da região Sudeste, altura do litoral do Rio de Janeiro, mantém o tempo instável em parte do estado do estado de São Paulo, especialmente as faixas norte e leste paulistas, onde a nebulosidade estará mais acentuada e há previsão para chuvas isoladas, algumas acompanhadas por trovoadas e descargas elétricas. Na faixa litorânea, são previstas chuvas mais intensas. Nas demais regiões, sol com céu parcialmente nublado e pancadas de chuva isoladas à partir da tarde.