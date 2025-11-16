(16) 99963-6036
Domingo começa com tempo fechado e chuva em São Carlos

16 Nov 2025 - 09h48Por Da redação
A semana começa com condições instáveis no estado de São Paulo, influenciadas pela presença de sistemas de baixa pressão e a passagem de uma frente fria. De acordo com o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet), o domingo (16) será marcado por pancadas de chuva e trovoadas isoladas em diversas regiões, especialmente no período da tarde. As temperaturas permanecem estáveis, apesar da nebulosidade crescente.

A partir da tarde deste domingo, o tempo tende a se tornar ainda mais instável devido à aproximação de uma nova frente fria, que deve avançar sobre o estado na segunda-feira (17). O sistema chega trazendo céu encoberto, chuvas mais intensas e queda nas temperaturas. “A segunda-feira será de tempo fechado em praticamente todas as regiões, com trovoadas e leve declínio térmico”, alerta o boletim meteorológico.

Na terça-feira (18), a frente fria se afasta, mas ainda deixa resquícios de umidade que, associados à circulação dos ventos oceânicos, mantêm a previsão de chuva em áreas das regiões sul e leste do estado, incluindo litoral e Vale do Paraíba.

Os meteorologistas reforçam a importância de atenção aos alertas de temporais, especialmente em áreas urbanas, onde há risco de alagamentos e rajadas de vento. A população deve evitar áreas alagadas e buscar abrigo seguro em caso de descargas elétricas.

