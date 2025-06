Domingo amanhece menos frio em São Carlos e previsão indica chuva nos próximos dias

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Dia começou com céu aberto -

O domingo (1º) começou com temperaturas mais amenas em São Carlos em comparação aos últimos dias. De acordo com a estação meteorológica da UFSCar, os termômetros marcaram 9,8ºC às 7h da manhã, a menor temperatura registrada no período.

Segundo o IPMet de Bauru, uma massa de ar frio ainda influencia o estado de São Paulo, mantendo o céu com poucas nuvens e temperaturas mais baixas entre a noite e o início da manhã. No entanto, esse sistema está perdendo força, o que contribui para o aumento da nebulosidade nas regiões oeste, sul, sudeste e leste do estado, podendo provocar chuvas fracas e isoladas.

A previsão aponta mudança mais significativa no tempo a partir de terça-feira (3) e quarta-feira (4). Um sistema de baixa pressão deve se intensificar sobre o continente e avançar para o estado de São Paulo, provocando céu nublado, chuvas e trovoadas. As temperaturas, no entanto, devem permanecer estáveis durante esse período.

Leia Também