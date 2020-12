Dom Paulo Cezar se despede do Clero Diocesano de São Carlos

Crédito: Divulgação

Uma missa na Catedral de São Carlos, neste sábado, 5, marcou a ação de graças pelo ministério episcopal de Dom Paulo Cezar Costa como 7º Bispo Diocesano de São Carlos.

Nomeado pelo Papa Francisco como Arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar tomará posse do novo ofício em 12 de dezembro.

A celebração, que marca também os 28 anos de ordenação sacerdotal do nosso administrador diocesano, foi concelebrada por Dom Eduardo Malaspina e pelo clero diocesano.

Dom Paulo Cezar foi nomeado em 22 de junho de 2016 pelo Papa Francisco, tornando-se o 7º Bispo da Diocese de São Carlos. Tomou posse canônica no dia 6 de agosto de 2016 e parte após quatro anos de episcopado deixando marcas de sua dedicação, serenidade e sabedoria pastoral.

As 127 paróquias inseridas em 29 municípios e 7 distritos receberam o cuidado de um Bispo preocupado e presente, particularmente as comunidades mais pobres tiveram atenção e auxílio concreto que, além de gerar gratidão, foi para nós um verdadeiro testemunho de caridade cristã.

No relacionamento com o clero, destaca-se que Dom Paulo Cezar exerceu sua paternidade espiritual, com respeito, caridade e verdade, tanto nos diálogos pessoais, quando na presença constante nas reuniões vicariais, formações e atualizações.

