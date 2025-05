Dom Luiz Carlos afirma que Leão XIV deve seguir "legado de paz" de Francisco

O Bispo Dom Luiz Carlos: "Tivemos uma nova surpresa então com a celeridade do processo de escolha; ninguém esperava que em apenas um dia de conclave poderíamos já ter um novo papa" - Crédito: Marco Rogério

Em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, 9 de maio, na Catedral de São Carlos do Borromeu, o Bispo Diocesano de São Carlos, Dom Luiz Carlos Dias, afirmou que espera que o Papa Leão XIV, apresentado ao mundo nesta quinta-feira, 8 de maio, siga o legado do Papa Francisco no sentido de buscar a paz no mundo num momento em que prosseguem a Guerra da Ucrânia e o Conflito no Oriente Médio.

“Gostaria de dizer que nós vivemos momentos tensos na nossa igreja. Primeiramente, na Páscoa fomos surpreendidos pelo falecimento do Papa Francisco. Vivemos o luto. Após, então, seu funeral e sepultamento, os olhares da Igreja para a eleição do novo Papo. Tivemos uma nova surpresa então com a celeridade do processo de escolha. Ninguém esperava que em apenas um dia de conclave poderíamos já ter um novo papa. Isso é um indicativo da parte da Igreja, da parte dos cardeais, notarem que precisavam o quanto antes de um substituto para o Papa Francisco”, comenta ele.

Dom Luiz Carlos ressalta que Robert Francis Prevost, de 69 anos, reuniu as três condições essenciais para ser o novo pontífice. “É a análise da conjuntura mundial, a análise da conjuntura da igreja e o legado do Papa Francisco, que é importante e relevante e que ajudou muito a igreja a religar-se novamente ao evangelho. Trouxe uma releitura do pontificado de um pastor, ligado ás pessoas, ligado às problemáticas da sociedade contemporânea com uma perspectiva de paz, de inclusão da minoria, para os mais necessitados, para aquelas massas que estão aí nas beiradas das nossas cidades. Daí, nasceu o perfil. Aí, no Conclave, os cardeais começaram a olhar uns para os outros. E aí não podemos deixar de frisar que tem a ação do espírito santo. Não podemos esquecer jamais disso, pois não se trata de uma ação meramente humana”, destaca o bispo.

O papa recém-eleito Leão XIV será formalmente empossado em cerimônia marcada para as 10h (horário local, 5h em Brasília) do próximo dia 18, na Praça de São Pedro.

A data, divulgada nesta sexta-feira (9) pelo Vaticano, marca o início do pontificado do líder da Igreja Católica, que congrega 1,4 bilhão de fiéis em todo o mundo.

Ainda de acordo com a Santa Sé, neste sábado (10), o papa se reúne com os cardeais. No domingo (11), marcando sua primeira aparição pública após a eleição, estão previstas uma oração e uma saudação a partir da sacada da Basílica de São Pedro.

CONCLAVE - O cardeal norte-americano Robert Francis Prevost, de 69 anos, foi apresentado nesta quinta-feira (8) ao mundo como o 267º papa da Igreja.

O nome escolhido pelo novo pontífice é Leão XIV. Ele sucede o papa Francisco, falecido no último dia 21.

O lema episcopal de Leão XIV é In Illo uno unum (Em um só somos um), palavras que Santo Agostinho pronunciou em um sermão sobre o Salmo 127, para explicar que, “embora nós, cristãos, sejamos muitos, no único Cristo, somos um”. (Com informações da Agência Brasil)

