Dom Eduardo Malaspina é eleito Administrador Diocesano de São Carlos

Crédito: Divulgação

Com a posse de Dom Paulo Cezar Costa na Arquidiocese de Brasília, na Capital Federal, o Colégio de Consultores da Diocese de São Carlos, teve a missão de eleger o Administrador Diocesano que estará à frente da Igreja Particular de São Carlos até que o Papa Francisco nomeie um novo Bispo Titular para a Diocese.

Durante a reunião e votação na manhã desta segunda- feira, 14, os membros do Colégio elegeram sua Excelência Reverendíssima Dom Eduardo Malaspina para assumir a Administração da Diocese em conformidade com as normas do Direito Canônico (421, §1) que prevêm a indicação inicial de um novo administrador.

Na Diocese de São Carlos, Dom Eduardo vem articulando as pastorais: Vocacional, Defesa da Vida, Social, Base Missionária, entre outras. Além do empenho nos trabalhos em nossa Igreja Particular, Dom Eduardo Malaspina é Presidente da Sub Região Pastoral de Campinas do Regional Sul 1 da CNBB, Presidente da Comissão de Liturgia e Bispo Referencial da Comissão de Defesa da Vida do Estado de São Paulo.

Conheça Dom Eduardo Malaspina

Foi nomeado Bispo pelo Papa Francisco no dia 7 de março de 2018, foi sagrado Bispo em 1 de maio de 2018.

Nasceu no município de Tabatinga (SP) no dia 12 de julho de 1967. Depois de concluir o Seminário Menor (1982-1984) e a Faculdade de Filosofia no Seminário Diocesano de São Carlos (1985-1987), fez Teologia na Pontifícia Universidade Católica de Campinas (1988-1991). Licenciado em Filosofia pelo Claretiano – Centro Universitário e fez Ciência da Comunicação Social, na Universidade Salesiana, em Roma.Concluiu Jornalismo na Universidade do Sagrado Coração em Bauru (2001-2004) e Mestrado em Teologia Pastoral na Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2009-2012).Como padre ocupou os seguintes encargos: pertencente ao Clero da Diocese de São Carlos foi Vigário Paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, em Jau (1992).

Administrador Paroquial da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Américo Brasiliense, SP, (1992-1999), Secretário Diocesano de Pastoral e Coordenador Diocesano da Pastoral da Diocese de São Carlos (2000-2008).Representante dos Presbíteros da Diocese em diversos Encontros Nacionais de Presbíteros (ENP).

Professor do Seminário do Propedêutico e do Instituto de Filosofia São Tomás de Aquino (INFISTA) da Diocese.

Membro do Conselho de Presbíteros e do Colégio de Consultores. Chanceler do Bispado (2013-2017).

E foi Pároco da Paróquia de São Nicolau de Flüe em São Carlos, SP (2001-2018) e Vigário Geral da Diocese.

Dom Eduardo Malaspina tem onze obras públicas pela Editora A Partilha sua última obra recém lançada é Amizade.

Atuante na área de comunicação enquanto Padre apresentou de 2004 à 2016 o Programa radiofônico Dialogando com Deus e criou a Web Rádio SOS Oração.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também