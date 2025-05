Documentário que joga luz sobre os desafios da vida acadêmica ganha pré-estreia na UFSCar

O filme registra a história de alunos da UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) ao longo de uma década, do trote aos questionamentos sobre a formação que cada um escolheu para si. Em uma narrativa que se estende por vários anos, o espectador testemunha diversas transformações nos personagens, que vão da alegria por ingressarem na universidade ao medo e desesperança na educação pública brasileira.

O roteiro se apega na vida dos estudantes, mas também aborda o contexto ao qual ela acontece. Implementação de cotas sociais e raciais, retração de investimento público na educação, greves nas universidades, mobilização de movimentos feministas - como a Marcha das Vadias -, risco de paralisação da UFSCar, todos estes temas perpassam a narrativa de alguma forma. Nas palavras de Essi, o clima de decepção e falta de esperança de uma geração que foi do céu ao inferno em dez anos acabam por compor o pano de fundo do documentário.

“A ideia foi trazer para o filme um pouco do que essa geração de jovens dos anos 2010 enfrentou em sua trajetória da universidade até a vida adulta”, reforça o cineasta.

A produção é o primeiro longa-metragem da Casa de Cinema de Aquidauana e tem coprodução da LPB Content e Taus Audiovisuais, duas produtoras voltadas para a realização de filmes no interior paulista. Conta também com o apoio da Cine UFSCar para esta exibição.

Trajetória internacional

O longa começou sua turnê em 5 de junho de 2024, no Zlin Film Festival, na República Tcheca. Em 22 do mesmo mês, seguiu viagem para a Filadélfia para concorrer aos principais prêmios do Philadelphia Latino Arts & Film Festival (PHLAFF), evento que historicamente dá destaque para a cinematografia latino-americana nos EUA.

Em julho e agosto do mesmo ano, o documentário fez parte da programação do Festival Internacional de Nuevo Cine Independiente, no Uruguai.

Em setembro, foi a vez de desembarcar no Canadá. Essi Rafael concorreu ao prêmio de Novos Diretores na 22ª edição do Vancouver Latin American Film Festival.

Em março de 2023, o filme ganhou o prêmio WIP Puerto Lab para filmes em finalização no Festival Internacional de Cinema de Cartagena (FICCI), na Colômbia. Além de tradicional, é o evento mais antigo do gênero na América Latina.

Núcleo de Distribuição Cinema do Interior

O lançamento de As Quatro Estações faz parte do projeto Núcleo de Distribuição Cinema do Interior, realizado através da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e Governo do Estado de São Paulo, com recursos da Lei Paulo Gustavo via Ministério da Cultura e Governo Federal.

Com coordenação geral do produtor Lucas Pelegrino, ele prevê a exibição em salas de cinema tradicionais e alternativas de quatro filmes realizados no interior paulista. O filme de Essi entra no circuito pelo fato de ter sido rodado na cidade de São Carlos.

Além de As Quatro Estações, fazem parte da coleção: “Estranhas Cotoveladas”, “Ivan” e “Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca”.

"Queremos ativar um circuito exibidor no interior e, com isso, abrir novos horizontes para a indústria cinematográfica regional. Não só nas salas de cinema tradicionais, mas também em outros espaços", conclui Pelegrino, sócio-fundador da LPB Content, produtora voltada para a realização de filmes no interior paulista.

