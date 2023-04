Docentes municipais participaram da I Parada Pedagógica da Educação Infantil 2023

A Secretaria Municipal de Educação (SME), em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, por intermédio do Centro de Formação dos Profissionais da Educação (Cefpe) e da equipe de Coordenação Pedagógica, promoveu nos dias 24 de abril, no período tarde e no dia 25 no período manhã, a I Parada Pedagógica da Educação Infantil de 2023 com tema “Vivenciando e explorando as múltiplas linguagens: tecendo elos entre teoria e prática”.

O evento faz parte do calendário escolar desde 2017 e tem como objetivo a valorização, reconhecimento e formação continuada dos docentes. Foram ofertadas 19 oficinas em vários Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIS) de diferentes bairros da cidade como no João Baptista Paino, Otávio de Moura, Osmar de Martini, Juliana Perez, Homero Frei e Dom Ruy Serra.

Nesses espaços os docentes, agentes educacionais e gestores puderam escolher, dentro de seu horário de trabalho, da oficina de seu interesse. Entre as oficinas oferecidas, os profissionais puderam participar de formações com temas relevantes para o trabalho na Educação Infantil, incluindo fotografia, teatro, musicalização, dança, pintura com recursos naturais, oficinas relacionadas com a educação das relações étnico-raciais, entre outras que poderão potencializar sua prática pedagógica e enriquecer as vivências oferecidas às crianças.

