Docente do IFSC/USP vence seleÃ§Ã£o para cÃ¡tedra na Alemanha

A bolsa de cátedra da chamada 1 do Edital nº 20/2024, do ProgramaCátedraTübingen, será concedida ao professor associado do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo (IFSC-USP), Philippe Wilhelm Courteille. Livre docente pela USP e pela Universidade de Tübingen, o acadêmico venceu a seleção, na área de Física Quântica, e conduzirá pesquisas sobre interação coletiva entre luz e átomos ultrafrios na instituição alemã.

O pesquisador consta no resultado da primeira chamada do edital, publicado no Diário Oficial da União e no site da CAPES de 27 de fevereiro último. Alemão e francês, Philippe Courteille atuou por oito anos em Tübingen antes de vir para o Brasil para trabalhar na USP, em 2010. E diz ter o objetivo de, com palestras, “contribuir para aumentar a visibilidade do IFSC/USP na Alemanha e, em particular, na Universidade de Tübingen, e talvez até convencer alunos alemães a se candidatarem a um programa de pós-graduação brasileiro”.

Como já citado, Philippe Wilhelm Courteille possui livre docência pelas Universidades de São Paulo (2011) e de Tübingen (2009). Também tem habilitação para dirigir pesquisa pela Universidade de Aix-Marselha, na França (2001). É mestre e doutor em Física pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha — os títulos foram obtidos em 1989 e 1995, respectivamente.

“Junto com meus colegas em Tübingen, quero estudar efeitos coletivos na interação entre nuvens de átomos leves e ultrafrios e sua aplicação em novas tecnologias de informação quântica”, diz Courteille. “Há vários anos, a área de tecnologias de informação quântica está no foco do interesse internacional. Governos e corporações financeiramente fortes em todos os países industrializados estão investindo bilhões no desenvolvimento de computadores quânticos, comunicação quântica e sensores quânticos”, continua.

Para viabilizar o trabalho na Alemanha, o pesquisador receberá uma bolsa com duração entre seis meses e um ano. A mensalidade é de € 3,5 mil. Além disso, serão pagos auxílios para deslocamento e instalação, seguro saúde e adicional localidade. Courteille poderá indicar um bolsista de pós-doutorado e um bolsista de doutorado-sanduíche para auxiliá-lo na missão de promover a colaboração em educação e pesquisa entre Alemanha e o Brasil.

Sobre oPrograma

OProgramaCátedraTübingenincentiva o intercâmbio científico e a mobilidade acadêmica, assim como aumenta a cooperação entre instituições de ensino superior e centros de pesquisa brasileiros e alemães. Além disso, impulsiona o conhecimento naquela instituição sobre as contribuições de pesquisadores e educadores do Brasil, dando maior visibilidade internacional à produção acadêmica, científica, tecnológica e cultural dos catedráticos brasileiros. (Rui Sintra – jornalista – IFSC/USP)

