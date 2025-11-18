(16) 99963-6036
Docente da UFSCar lança Atlas da Neuroanatomia em versão gratuita e digital

Material foi elaborado especialmente para auxiliar graduandos da área da Saúde

17 Nov 2025 - 22h45Por Jessica Carvalho R.
Material tem linguagem didática e ilustrações do próprio autor (Foto: Divulgação)

O professor Luiz Fernando Takase, do Departamento de Morfologia e Patologia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), disponibiliza, gratuitamente, o Atlas de Neuroanatomia, obra ilustrada e desenvolvida especialmente para auxiliar estudantes da área da saúde no estudo do sistema nervoso. O acesso ao material digital é gratuito.

O Atlas foi elaborado com linguagem didática, conteúdo científico preciso e todas as ilustrações são de autoria do próprio docente, tornando o material um recurso único e acessível para o aprendizado. "A finalidade desse Atlas é apoiar o estudo de graduação e pós-graduação em cursos como Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Odontologia, Psicologia e áreas afins", descreve Takase.

O material pode ser acessado no site do DMP, neste link (https://bit.ly/49H1I43).

