Docente da UFSCar é premiado no Jacob Palis ABC-Fulbright 2025

Bruno Janegitz, Helena Nader e Rodrigo Muñoz em premiação

O professor Bruno Campos Janegitz, do Departamento de Ciências da Natureza, Matemática e Educação (DCNME-Ar) do Campus Araras da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), está entre os 10 pesquisadores contemplados pelo Prêmio Jacob Palis ABC-Fulbright 2025, anunciado no último dia 19 de setembro, no Rio de Janeiro. A conquista coloca a UFSCar entre as instituições de destaque na premiação, promovida pela Academia Brasileira de Ciências (ABC) e pela Comissão Fulbright.

O prêmio seleciona projetos de membros afiliados da ABC em parceria com jovens cientistas de universidades dos Estados Unidos. Cada iniciativa receberá até US$ 70 mil, distribuídos ao longo de dois anos, para apoiar pesquisas conjuntas e o fortalecimento de redes internacionais de colaboração.

O projeto contemplado na UFSCar é coordenado por Janegitz e por Rodrigo Abarza Muñoz, da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), em colaboração com Glen O’Neil, da Montclair State University (EUA). Intitulado "Microscopic and electrochemical characterization of additively manufactured electrodes towards the development of electrochemical sensors", o estudo busca investigar eletrodos produzidos por manufatura aditiva, ou seja, impressão 3D.

"Nossa pesquisa tem como foco caracterizar detalhadamente esses eletrodos tanto em nível microscópico quanto em seu desempenho eletroquímico. Com isso, buscamos entender como a estrutura e a composição obtidas pela impressão 3D influenciam a performance dos sensores. Esse conhecimento é essencial para desenvolver sensores eletroquímicos mais acessíveis, reprodutíveis e de alta performance, com potencial de aplicação em diferentes áreas, desde saúde até monitoramento ambiental", explica Janegitz.

Ao comentar sobre o anúncio da premiação, o docente destacou o impacto da conquista: "Recebi a notícia com muita alegria. Fiquei extremamente honrado em estar entre os contemplados e, ao mesmo tempo, orgulhoso por representar a UFSCar. Esse reconhecimento também reforça a relevância do trabalho desenvolvido no nosso grupo de pesquisa e a dedicação coletiva dos estudantes e colaboradores que caminham comigo nessa trajetória. Ademais, é um prêmio que dividi com o professor Muñoz; juntos faremos intercâmbios entre nossos grupos de pesquisa e o grupo do professor Glen O'Neil, da Montclair State University."

Para o pesquisador, o prêmio é também um incentivo à continuidade de sua trajetória científica. "Para mim, significa que estamos no caminho certo ao buscar novas fronteiras na área de sensores eletroquímicos e que nossa produção científica tem impacto e relevância. Também enxergo esse prêmio como um incentivo para continuar desenvolvendo pesquisas de excelência, formando pessoas e fortalecendo a ciência brasileira juntamente com a americana."

O evento contou com a participação do diretor-executivo da Comissão Fulbright no Brasil, Luiz Valcov Loureiro; da presidente da ABC, Helena Bonciani Nader; e de Suely Lima, viúva do matemático Jacob Palis. O nome do prêmio é uma homenagem a Palis, ex-presidente da ABC, falecido em maio de 2025. Ele foi o responsável pela criação da categoria de membro afiliado, em 2007, e atuou de forma incansável no estímulo às novas gerações de cientistas. Palis também foi bolsista da Fulbright quando cursou pós-graduação na Universidade da Califórnia em Berkeley, na década de 1960.

A lista completa dos contemplados pode ser conferida no site da Academia Brasileira de Ciências (https://www.abc.org.br/2025/09/19/confira-os-vencedores-do-premio-jacob-palis-abc-fulbright/).

Informações da assessoria de imprensa

