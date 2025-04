Docente da UFSCar aborda como planejar e adaptar moradias para a população idosa

Artigo traz estratégias para adaptar cidades ao envelhecimento populacional (Arte: Karen Pulgatti) -

O crescimento da população idosa no Brasil é uma realidade cada vez mais presente, sobretudo nas áreas urbanas. Diante desse cenário, como planejar espaços que promovam qualidade de vida e bem-estar para essa parcela da população?



Essa é a reflexão proposta no artigo deste mês da coluna EnvelheCiência, escrito por Luzia Cristina Antoniossi Monteiro, docente no Departamento de Gerontologia (DGero) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). A iniciativa, idealizada por Márcia Regina Cominetti, também docente no DGero, é uma parceria com o Instituto da Cultura Científica (ICC) da Instituição.



O objetivo da coluna é divulgar informações - baseadas em evidências científicas - sobre o processo de envelhecimento, tornando assim o conhecimento e as descobertas importantes da área disponíveis para um público mais amplo.



Na publicação de abril - "Soluções baseadas na natureza: como planejar e adaptar moradias para as pessoas idosas?" - Monteiro destaca que, apesar do fascínio das cidades, o ambiente urbano pode tanto favorecer o bem-estar quanto agravar condições de saúde, dependendo de como é estruturado. A autora propõe que o planejamento urbano e habitacional considere as interações entre corpo, espaço e meio ambiente, especialmente frente aos desafios impostos pelas mudanças climáticas.



