Doações caem e Nosso Lar realiza live para angariar recursos

Entidade filantrópica, o Nosso Lar passa por dificuldades financeiras, agravadas pela pandemia da Covid-19, uma vez que as doações caíram sensivelmente.

Para que mantenham o atendimento a 330 crianças de 0 a 16 anos (oriundas de famílias carentes) e oferecer atendimento em horário integral com cinco refeições, a entidade idealizou a Live Legal, que será exibida a partir das 19h desta quinta-feira, 30, através do link do Estúdio Feedback Records (https://m.youtube.com/user/StudioFeedBack).

Durante a apresentação musical estarão se apresentando os artistas Faby Stoppa, Jota Nascimento, Antenor Zago, Carlos Escames e Thiago Estevão.

Criada em 1962, a creche mantém o atendimento a 260 crianças de 0 a 3 anos de idade em período integral e 120 crianças e adolescentes de 6 a 15 anos de idade em sistema de contra turno escolar.

De acordo com a direção da entidade, a live tem como objetivo arrecadar recursos para manter os serviços essenciais, até que possam voltar as atividades normais.

“Em tempos de pandemia as doações feitas a instituição sofreram considerável queda impossibilitando o cumprimento dos compromissos básicos e sua manutenção, embora a frequência das crianças esteja suspensa. Qualquer ajuda será de grande valia para nossa instituição”, informou a direção do Nosso Lar.

