Doações ao Banco de Sangue despencam e estoque chega a menos de 50%

O Banco de Sangue precisa de 30 doadores por dia para manter os estoques - Crédito: Divulgação

O Banco de Sangue da Santa Casa precisa com urgência de doadores de todos os tipos sanguíneos. Os estoques estão abaixo de 50% do nível ideal. A quantidade disponível de bolsas de sangue deve durar, no máximo, pelos próximos 5 dias. Se continuar assim, o hospital terá dificuldades para realizar cirurgias e atender os casos de urgência. Além disso, o Banco de Sangue dá suporte também para o Hospital Universitário e hospitais da região que necessitam de ajuda.

Além disso, o Banco de Sangue dá suporte com bolsas também para o Hospital Universitário e hospitais da região que necessitam de ajuda.

Mesmo com a pandemia, em média, passavam pelo Banco de Sangue 30 doadores por dia. Com essa quantidade, os estoques estavam se mantendo estáveis. Mas nas três últimas semanas, as doações diminuíram e muitos voluntários que agendam horário, não estão comparecendo para realizar a doação.

De acordo com a Coordenadora do Banco de Sangue da Santa Casa, Ariane Iazorli, a situação é preocupante, pois a agenda de doações da semana que vem ainda não está completa e pode faltar sangue para atender as demandas necessárias do hospital. “Os doadores continuam agendando e não comparecem para doar. Em muitos casos, tentamos contato com o doador e não atende ou a pessoa não tem interesse em doar. Precisamos muito da colaboração da população e dos doadores, principalmente, neste momento de pandemia”, explica a coordenadora.

Devido à pandemia da Covid-19, o Banco de Sangue tem seguido as regras da Associação Brasileira de Hematologia. É obrigatório o uso de máscara de proteção facial. Foi proibida a entrada de acompanhantes. Pra facilitar, as doações estão sendo agendadas pelo WhatsApp ou pelo telefone fixo para evitar aglomerações. Sendo assim, é possível garantir a proteção de todos os doadores e profissionais.

Vale ressaltar que para ser doador, é preciso ter entre 18 e 69 anos, ter mais de 50 Kg e estar em boas condições de saúde. O voluntário também não pode fumar uma hora antes da doação e nem ingerir bebida alcoólica 24 horas antes. E é preciso apresentar um documento oficial com foto.

SERVIÇO

BANCO DE SANGUE DA SANTA CASA

AGENDAMENTO DE DOAÇÕES:

(16) 99104-6748 (WhatsApp) e (16) 3509-1230 (fixo)

De segunda a sexta-feira, das 8h às 15h

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

Segunda-feira a sexta-feira – 8h às 12h

Sábados – 8h às 11h

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também