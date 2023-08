Doação de sangue em prol do Amaral Carvalho acontece na próxima semana

SIGA O SCA NO

No dia 22 de agosto, terça-feira, a Unicep receberá o Hemonúcleo de Jaú, do Hospital Amaral Carvalho, para realizar uma coleta de sangue, no Laboratório de Enfermagem A4-04, das 18h30 às 20h30 (para participar da doação é necessário chegar até às 20h).

A Unicep ao longo dos anos busca ajudar uma vez por semestre o hemonúcleo, a conseguir bolsas de sangue para aumentar o estoque que é tão utilizado por toda a região.

Além da doação de sangue é possível se cadastrar para ser doador de medula óssea. Mas, se você já é doador, lembre-se de atualizar o cadastro no site ou baixe o app do Redome (Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea). Para ser doador é preciso ter de 18 a 35 anos.

Participe, o hemonúcleo está precisando de doações. Esperando por vocês.

Para doar é preciso:

- Estar em boas condições de saúde e descanso;

- Ter entre 16 e 65 anos (menores, a partir dos 16 anos podem doar acompanhados de um dos pais ou responsável legal; maiores de 65 anos só podem doar se já doaram antes dos 60 anos);

- Pesar mais de 50 kg;

- Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa duas horas antes da doação);

- Portar documento oficial com foto (obrigatório);

- Não pode ter tido hepatite após os 10 anos de idade;

- Não pode estar utilizando determinados medicamentos;

- Não pode estar resfriado ou com gripe (aguardar sete dias depois do desaparecimento dos sintomas);

- Não pode ter tido evidência clínica ou laboratorial de doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue, como Hepatites B e C, AIDS (Vírus HIV), doenças associadas aos vírus HTLV I e II e Doença de Chagas;

- Não pode ter feito tatuagem, micropigmentação ou colocado piercing nos últimos 12 meses;

- Não pode estar grávida ou amamentando.

- Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem a doação, nem ter usado drogas ilícitas injetáveis;

- Não pode ter realizado parto normal (nos últimos 90 dias) ou cesariana (nos últimos 180 dias);

- Não ter sido exposto às situações de maior risco para contração de doenças sexualmente transmissíveis (aguardar 12 meses);

– Ter viajado para os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Tocantins – locais com alto índice de malária (aguardar 12 meses).

Leia Também