Do passado ao futuro da computação: ICMC convida para exposição de projetos

Por Jessica C R

02 Jun 2025 - 17h45 Por Jessica C R

Alunos da educação básica poderão ampliar seus conhecimentos sobre computação ao interagir com os projetos desenvolvidos por graduandos do ICMC (Crédito da imagem: Envato) -

Como computadores gigantes, que antes ocupavam salas inteiras, deram lugar aos dispositivos que hoje cabem na palma da mão? E como essa evolução tecnológica nos levou ao desenvolvimento de sistemas inteligentes, capazes de entender e produzir linguagem humana? Essas e outras questões estarão em pauta na Mostra de Projetos do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, que acontece na próxima quarta-feira, 11 de junho, das 14h às 18h, em São Carlos.

Aberta ao público e com entrada gratuita, a mostra reunirá trabalhos desenvolvidos por estudantes de graduação nas disciplinas Evolução Histórica da Computação e Aplicações, Redes Neurais e Aprendizado Profundo, e Processamento de Linguagem Natural. O objetivo é oferecer uma experiência interativa e educativa, conectando a história da computação com as aplicações mais recentes de inteligência artificial.

A programação terá início às 14h30 no auditório Fernão de Stella Rodrigues Germano (bloco 6 do ICMC). Após a abertura, os visitantes poderão explorar os projetos expostos em dois locais: o térreo da Biblioteca Achille Bassi e o Museu de Computação Odelar Leite Linhares. Estudantes e professores estarão presentes para dialogar com o público e explicar os conceitos por trás de cada iniciativa.

“A mostra é uma excelente oportunidade para aproximar a universidade da sociedade, levando o conhecimento para além da sala de aula”, afirma o professor Thiago Pardo, um dos organizadores do evento. “Queremos despertar o interesse, especialmente dos mais jovens, pela computação, mostrando que ela está presente em quase tudo o que nos cerca.”

Além de promover a divulgação científica, a atividade proporciona aos alunos uma vivência prática de comunicação, incentivando o desenvolvimento de habilidades interpessoais e de apresentação pública — competências importantes em qualquer área profissional.

Em edições anteriores, projetos como a ferramenta LOVE (Linguagem sobre Várias Emoções), voltada para análise emocional e linguística de textos, e um sistema capaz de gerar descrições automáticas de imagens para pessoas com deficiência visual, foram destaque. Para 2025, o público pode esperar ainda mais inovações e experimentos interativos, que ilustram desde as origens da computação até seus desdobramentos no campo da IA.

Serviço

O quê: Mostra de Projetos do ICMC

Quando: Quarta-feira, 11 de junho, das 14h às 18h

Onde: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP – São Carlos

Locais de exposição: Auditório Fernão de Stella Rodrigues Germano (bloco 6), Biblioteca Achille Bassi (térreo) e Museu de Computação Odelar Leite Linhares

Quanto: Gratuito e aberto ao público

