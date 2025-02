Djalma Nery: “Temos um sistema que tira poder do Executivo e dá muita força ao Legislativo, criando uma espécie de clientelismo”

O vereador e pré-candidato Djalma Nery: "Fico triste, pois sou um militante de esquerda. Quando brigamos todo mundo perde. Mas achei muito desrespeito (do Newton Lima)" - Crédito: SCA

Há muito tempo São Carlos não tem representação na Assembleia Legislativa. Um dos pré-candidatos é o professor e vereador Djalma Nery. Ele concedeu entrevista ao SÃO CARLOS AGORA na terça-feira, 11 de fevereiro. “Falta alguém para colocar São Carlos no mapa. A ideia é representar a região, com cerca de 15 cidades. Vou levantar nossas bandeiras de esquerda, em defesa dos trabalhadores. O primeiro obstáculo é vencer as eleições. Em 2022 tive quase 22 mil votos para deputado estadual. SE eu conseguir montar um time bacana na região, temos chances. Se dobrarmos a votação teremos chance de representar a região na ALESP”. Veja entrevista completa em vídeo neste link.

Djalma não concorda com a postura de “despachante” que muitos deputados estaduais, em sua maioria, assumem. “Com certezas vamos brigar por recursos. Temos no Brasil, um presidencialismo de coalizão ou uma espécie de semiparlamentarismo. Temos um sistema que tira poder do Executivo e dá muita força ao Legislativo, criando uma espécie de clientelismo. Sou contra este modelo. Por outro lado, com um deputado teríamos muito mais forças para reivindicar mais recursos e conquistas para o município. Temos pautas importantes para melhorar a qualidade de vida da população de São Carlos”, destaca ele.

POLÊMICA COM NEWTON - Com relação à polêmica estabelecida com o ex-prefeito e ex-aliado Newton Lima (PT), reafirma o que disse antes. “Fico triste, pois sou um militante de esquerda. Quando brigamos todo mundo perde. Mas achei muito desrespeito. Ele (Newton) me disse na casa dele que me apoiaria se eu o apoiasse e o acordo foi descumprido. Depois ele inventou que só me apoiaria se fosse eleito prefeito. Nossos votos de esquerda vão se dividir entre nós dois e pode até atrapalhar os planos dos dois. Depois ele mente de novo dizendo que não houve um acordo pessoal. Ele (Newton) confirma a conversa entre nós dois e a nota do PT diz que o acordo foi entre partidos. Vou partir para vencer as eleições. Quem acha que estou fazendo isso para ter o apoio do Newton está enganado. Hoje nem quero mais”, esclareceu ele.

ALIMENTO ORGÂNICO – O alimento orgânico, a reforma agrária e outros temas ligados ao campo estão na atuação de Djalma há mais de 20 anos. “Este é meu berço de atuação e pretendo levar esta luta para a ALESP. Vamos lutar principalmente pelo agricultor familiar que é quem leva comida de qualidade para a mesa do brasileiro. Queremos maior presença do orgânico na merenda escolar com quantidade e qualidade.

Segundo ele, uma das lutas é combater os alimentos ultra-apressados na alimentação escolar. “Este projeto foi reprovado no município no ano passado, mas vou reapresentar o projeto este ano novamente”, destaca ele.

A criação de benefícios fiscais para o alimento orgânico também vai ser defendido por Djalma. “A escala de produção do orgânico é menor. Na verdade, o orgânico seria mais barato, mas como a produção não é grande, acaba sendo mais caro, o que é uma grande contradição”, comenta.

SAÚDE – Com relação ao sistema de saúde, Djalma afirma que é a favor da implantação de uma UPA na Região Leste de São Carlos, mas, ao mesmo tempo, defende a ampliação do horário de atendimento nas USFs e UBSs, para um atendimento de melhor qualidade e cuidado para os pacientes. “Cerca de 80% dos atendimentos nas UPAs não são urgência e emergência”.

Ele disse que é favorável à implantação do Curso de Medicina UNIICEP/Santa Casa. “Sou favorável em irmos até o ministro da Educação, Camilo Santana, para debatermos porque o curso ainda não foi aprovado. A ideia é a formação de pediatras e também de profissionais médicos na área de saúde mental. Hoje temos apenas um psiquiatra para atender à toda a rede municipal”, reflete.

NA ESTRADA DESDE 2012 - Filiado ao PSOL desde 2012, membro do setorial estadual ecossocialista, foi candidato a vereador nas eleições de 2016, sendo o 8º mais votado da cidade, com 1.963 votos e o mais votado entre os não eleitos e a deputado estadual nas eleições de 2018, quando obteve a expressiva votação de 13.044 votos. Em 2020 foi eleito o vereador mais votado da cidade de São Carlos, com 3.106 votos, representando o Mandato Popular Coletivo. Em 2022 foi candidato a deputado estadual novamente, conquistando cerca de 22 mil votos. Em 2024 ele foi reeleito pela segunda vez como vereador mais votado de São Carlos, com 4.745 votos

Djalma Nery é professor da rede pública estadual de ensino, possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2011). Ele tem experiência na área de educação, com ênfase em educação popular e ambiental. Mestre em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação Interunidades em Ecologia Aplicada (PPGI-EA) do CENA/USP – ESALQ (2017). Link para currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0739695478063678

Idealizador da Associação Veracidade, entidade ambientalista formada no ano de 2012, na cidade de São Carlos – SP, com o objetivo de transformar a realidade urbana a partir da permacultura, agroecologia, educação ambiental crítica e economia solidária, apontando para a construção de sociedades sustentáveis através de ações que promovem o acesso às necessidades materiais básicas à vida humana

Autor do livro “Uma alternativa para a sociedade: caminhos e perspectivas da permacultura no Brasil “, produzido e publicado de forma completamente independente por meio de uma campanha de financiamento coletivo em 2017.

Por meio das redes sociais, Djalma tem atingido milhões de pessoas com seus vídeos e comentários. Faça parte desta história contribuindo por meio de seu “Apoia-se” e se inscrevendo nos canais!

