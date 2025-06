Djalma Nery repudia pichações realizadas por Nickolas Peixoto

O vereador Djalma Nery: "Sou um socialista e militante de esquerda e justamente naquela semana estávamos aprovando na Câmara Municipal um projeto proibindo homenagem a escravocratas e ele (Nickolas) com uma atitude autonomista, individualista, quase põe t - Crédito: SCA

O vereador Djalma Nery (PSOL) condenou nesta terça-feira, 3 de junho, em entrevista exclusiva ao SÃO CARLOS AGORA que a atitude do ativista político Nickolas Peixoto Botta, que pichou a estátua do Conde do Pinhal, o monumento dos Dez Mandamentos na Praça Santa Cruz e outros imóveis públicos e privados na região central de São Carlos é totalmente reprovável.

“Eu penso que a mensagem que ele quis passar é até válida, pois a escravidão é uma ferida aberta no país e o Conde do Pinhal, fundador da cidade, foi um dos maiores escravocratas do Brasil. Isso não pode ser normalizado para que tenhamos um acerto de contas com a história. Agora o timing e o método que ele escolheu foram péssimos. Sou um socialista e militante de esquerda e justamente naquela semana estávamos aprovando na Câmara Municipal um projeto proibindo homenagem a escravocratas e ele (Nickolas) com uma atitude autonomista, individualista, quase põe tudo a perder. O cara mirou no Che Guevara e acertou na quinta série , Conseguimos aprovar a lei e foi sancionada na semana passada. Discordo do método que ele utilizou”, destaca Djalma.



O parlamentar, que foi o mais votado nas duas últimas eleições para vereador, afirma que a atitude de Nickolas, além de lhe trazer dissabores e problemas com a Justiça pelo crime que cometeu, ainda fica, perante à opinião pública, taxado como um “vândalo”. “A pessoa às vezes quer ajudar e atrapalha. Ele perde a opinião pública, pois não contextualiza. Ele criminaliza as ideias comunistas. Ele nos criou uma dificuldade político para um avanço legislativo concreto. Precisamos de ações coletivas e não individuais”, comenta.



O vereador também repudiou a pichação ao monumento dos Dez Mandamentos e também a profanação da Igreja Isabel. “Fui o político que mais lutou pelo Estado laico em São Carlos, conseguindo, inclusive, via Justiça, cancelar a leitura da Bíblia na sessão da Câmara Municipal”, destaca.

A colocação de São Carlos em trigésimo segundo lugar como melhor município do país no ranking do Índice de Progresso Social (IPS), segundo Djalma está mais próxima da realidade do que o índice apresentado no ano passado, que colocava a cidade em terceiro lugar em qualidade de vida do Brasil. “Estranhei muito a colocação da cidade no ano passado, pois São Carlos passava por sérios problemas de zeladoria urbana e também na saúde pública. Agora os dados parecem ser mais factíveis”.

Djalma também destacou que durante a fiscalização que realizou no Shopping Popular, também conhecido como “Camelódromo”, localizado na Baixada do Mercado Municipal, uma série de irregularidades, inclusive um empresário que tem loja no Shopping Iguatemi e detém a permissão de três boxes no local e ainda dois funcionários da fábrica de motores da Volkswagen que também têm lojas naquele centro comercial.

“Na verdade fui procurado por permissionários que denunciaram que pessoas que não precisam dos boxes detém a permissão e aluga para outras pessoas para faturar em cima. Estas pessoas prejudicam os trabalhadores, que têm que pagar R$ 1.200,00 para poder trabalhar vendendo seus produtos”, destaca o vereador.



Segundo Djalma houve resistência, mas a Prefeitura vem buscando garantir a aplicação do Decreto 171, através da fiscalização, com as diligências para cumprir o rito legal com advertências que já passam de 30. “A partir da próxima semana vão começar as cassações de permissões para que seja realizado um novo chamamento público para novas permissões”, destaca ele.



Djalma afirma que na Câmara Municipal havia uma grande expectativa de vários confrontos ideológicos por conta, principalmente do retorno de figuras polêmicas como o vereador Leandro Guerreiro. “Esperava-se que eu e ele iríamos para um confronto total. Antes ele (Guerreiro) era muito violento nas falas no seu primeiro mandato, mas neste atual mandato parece estar disposto a agir de forma mais republicana com menos embates”.



O parlamentar do PSOL também elogiou a postura do presidente da Câmara Municipal, Lucão Fernandes (PP) que, segundo ele, tem se esforçado para garantir uma tramitação mais regimental e normal dos projetos e lei. “Ainda existem projetos votados em regime de urgência, mas não a enxurrada que havia no mandato passado”.

