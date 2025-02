Divulgado resultado da análise documental da Primeira Chamada do SiSU 2025

A Coordenadoria de Ingresso na Graduação (CIG) da UFSCar divulgou os resultados das análises documentais dos candidatos convocados em Primeira Chamada no processo seletivo para ingresso na graduação através do SiSU 2025. Confira o resultado no Portal do Ingresso (https://www.ingresso.ufscar.br/pt-br/ingresso-na-graduacao/sisu/comissoes).

As pessoas candidatas que tiveram o resultado do requerimento "DEFERIDO" em todas as Comissões Institucionais de Verificação das quais participou, conforme a modalidade de ingresso, devem realizar a confirmação obrigatória de matrícula entre 17/3 a 21/3/2025, na Área do Candidato (https://sistemas.ufscar.br/siga/candidato/login.xhtml).

Já as pessoas candidatas relacionadas com resultado do requerimento de matrícula "INDEFERIDO" poderão solicitar a revisão de resultado (recurso) das 0:00h do dia 17/02 até 23:59h do dia 18/02/2025, acessando a área do candidato (https://sistemas.ufscar.br/siga/candidato/login.xhtml). O resultado dessa revisão de resultado será publicado no dia 6/3/2025 e poderá ser acessado na aba Comissões (https://www.ingresso.ufscar.br/pt-br/ingresso-na-graduacao/sisu/comissoes) no Portal do Ingresso.

As pessoas candidatas que constam como "INDEFERIDAS" e não entrarem com recurso e também as pessoas que tiverem o resultado "INDEFERIDAS" na segunda análise, estarão eliminadas deste processo seletivo. Dúvidas devem ser enviadas para a Central de Atendimento do SiSU 2025, pelo endereço www.ingresso.ufscar.br/atendimento.

