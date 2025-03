SÃ£o-carlenses devem em mÃ©dia R$ 6.663,33, revela pesquisa do Serasa

Calçadão da General Osório - Crédito: Divulgação

O mais recente Mapa da Inadimplência da Serasa revela que a população de São Carlos carrega o peso de um dos indicadores econômicos mais indesejados do país: o valor médio das dívidas dos consumidores do município paulista chega a R$ 6.663,33, o equivalente a mais de 4 salários-mínimos.

São Carlos tem 87,4 mil CPFs negativados e o comprometimento do orçamento da sua população é 4% maior do que o valor médio da dívida do estado de São Paulo (R$ 6.382,50) e 19% a mais do que a média nacional, que é de R$ 5.617.

A dificuldade em organizar o orçamento nos dois primeiros meses do ano e a falta de diálogo sobre finanças dentro de casa são motivos que levam os consumidores a contrair dívidas e em valores tão altos, segundo Laisse Francisco, educadora financeira da Serasa. “Os meses de janeiro e fevereiro trazem gastos fixos que pesam de forma extra no orçamento, como IPVA, IPTU, matrícula escolar e outras despesas”, explica Laisse.

Para ajudar a reverter essa situação, a especialista deixa 7 dicas aos consumidores da cidade:

Anote todas as suas dívidas: relacione valores (total e valor das parcelas); taxas de juros; bancos e empresas credoras; data de vencimento das parcelas; prazo total de quitação da dívida.



Categorize suas despesas em:

ESSENCIAIS: os que garantem a sobrevivência. Exemplos: aluguel (ou financiamento imobiliário), energia, condomínio, gás, água, alimentação, itens de higiene, transporte e medicamentos.

NECESSÁRIAS: importantes para manter a qualidade de vida. Exemplos: plano de internet, plano de saúde, academia etc.

SUPÉRFLUAS: despesas relacionadas ao lazer e desejos de consumo. Exemplos: delivery de comida, restaurantes, assinaturas de streaming, viagens etc.

Separe um valor para as dívidas: qual quantia mensal sobrou para ser destinada ao pagamento das dívidas?



Negocie suas dívidas: para regularizar a situação de endividamento, o consumidor poderá contatar diretamente o credor ou acessar gratuitamente o site ou o aplicativo Serasa Limpa Nome, cujos descontos chegam a 99%. Foque nas dívidas que negativaram o seu nome.



Dívida cara x dívida barata: dívidas caras são as que têm maiores taxas de juros, fazendo com que o saldo devedor seja alto. Por isso, às vezes vale pegar dinheiro em um banco com juros menores se for para quitar a dívida com juro maior. Avalie.



Se puder, adiante parcelas: ao fazer uma renda extra, receber bônus, comissões ou o 13º, não pense duas vezes: amortize quantas parcelas puder para pagar a dívida mais rapidamente. Dependendo da instituição financeira, é possível ter descontos no adiantamento das parcelas, principalmente ao amortizar as parcelas finais.



Avalie seu endividamento: existem casos em que endividamento se dá por conta de gastos excessivos e desorganização financeira. Por isso, responda: quais foram os motivos das suas dívidas? O que pode ser feito para evitar que novos débitos sejam contraídos e dificultem a vida financeira? O objetivo da avaliação é não retomar a situação incômoda no futuro. Em parceria com a Febraban, Correios, Sabesp, Caixa e outras 1.456 marcas que aderiram ao mutirão nacional de negociações, a Serasa convocou a educadora financeira Laisse Francisco para dialogar com a imprensa de São Carlos (SP) na quarta-feira, dia 19, quando apresentará indicadores de endividamento da população da cidade e da região. Há três anos na Serasa, Laisse já viveu a experiência de sete edições do Feirão Limpa Nome, ajudando milhares de consumidores a transformarem suas vidas financeiras.

