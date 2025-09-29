Distribuição de fraldas geriátricas passa a ser feita nas Farmácias Populares em São Carlos

A partir desta quarta-feira (1º), a Secretaria Municipal de Saúde informa que a distribuição de fraldas descartáveis pelo SUS não será mais realizada nas unidades de saúde do município, passando a ocorrer exclusivamente em farmácias credenciadas ao Programa Farmácia Popular do Brasil.

A mudança atende à portaria nº 6.613, publicada pelo Ministério da Saúde em fevereiro deste ano, que ampliou a gratuidade de medicamentos e fraldas geriátricas para idosos e pessoas com deficiência.

Como vai funcionar

Os beneficiários deverão procurar diretamente as farmácias cadastradas no programa. Cada paciente tem direito a até 120 unidades de fraldas por mês, mediante apresentação de:

Documento oficial com foto e CPF;

Laudo ou atestado médico que comprove a necessidade de uso contínuo.

No caso de pessoas com deficiência, o documento deve conter a Classificação Internacional de Doenças (CID).

Impacto na cidade

Até agora, São Carlos atendia 899 usuários cadastrados na rede municipal. Com a migração, a retirada poderá ser feita em cerca de 50 farmácias e drogarias participantes do programa “Aqui tem Farmácia Popular”, o que deve facilitar o acesso dos beneficiários.

Declaração

O secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, ressaltou que a medida amplia a autonomia dos pacientes:“Ao aderirmos ao modelo federal, ampliamos o alcance do atendimento. Agora, o cidadão poderá retirar suas fraldas em farmácias próximas de sua residência, sem depender apenas da estrutura municipal.”

Leia Também