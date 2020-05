Disciplinas reúnem estudantes da UFSCar e comunidade externa

Crédito: Divulgação

Nesta segunda-feira, 4 de maio, começam as atividades do Primeiro Período Letivo Suplementar de 2020, na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). O Período Letivo Suplementar terá aulas e atividades de forma exclusivamente remota - ou seja, a distância - com início em 4 de maio e duração de 8 semanas, encerrando-se em 26 de junho.

No Período Letivo Suplementar estão sendo oferecidas 64 disciplinas, distribuídas em 141 turmas, para estudantes de graduação dos campi de São Carlos (95 turmas), Araras (15 turmas), Sorocaba (28 turmas) e Lagoa do Sino (3 turmas). Além disso, estão sendo oferecidas 62 Aciepes.

Disciplinas do tipo Aciepe - Atividades Curriculares de Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão podem ser cursadas tanto por alunos de graduação da Universidade quanto por membros da comunidade externa, de modo totalmente gratuito. Estudantes de graduação já realizaram suas inscrições. Estudantes de pós-graduação e pessoas da comunidade externa devem consultar a lista das Aciepes oferecidas, e seguir as orientações para inscrição. As vagas são limitadas.

Confira a lista das Aciepes para o Primeiro Período Suplementar de 2020 aqui: http://www.extensao.ufscar.br/site/menu-1/aciepe

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também