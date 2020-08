Diretoria da ACISC visita obras do “Piscinão da CDHU”

Crédito: Divulgação

A Diretoria da ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) visitou na tarde desta terça-feira, 11, as obras do reservatório de retenção de águas pluviais, conhecido também como Piscinão, que está sendo construído no cruzamento das avenidas Heitor José Reali com Airton Salvador Leopoldino Junior, na região da CDHU.

O secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, João Muller, explicou aos membros da entidade, que a capacidade do piscinão será de 108 mil metros cúbicos de água, com 6 metros de profundidade.

O piscinão está sendo construído após assinatura de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) envolvendo a MRV Engenharia e a Prefeitura de São Carlos. Essa contrapartida é referente a pendências da construtora com relação aos empreendimentos Monte Real, Monte dos Andes e Monte Amazonas. “É um investimento de R$ 1.231.076,00. Além de ajudar na contenção das águas aqui na região da CDHU, vai diminuir de 15% a 20% o volume de água que chega à região do Mercado Municipal”, explica Muller.

Para a construção do reservatório foram retirados mais de 25 mil metros cúbicos de terra. O presidente da ACISC, José Fernando Domingues, espera que a iniciativa ajude a amenizar o problema enfrentado, especialmente, pelos comerciantes da região central. “Vemos que a prefeitura está dando continuidade naquilo que nos fora prometido e atua para tentar acabar com as enchentes na cidade. Esperamos que esse reservatório seja entregue e que outras ações sejam realizadas para acabarmos, de uma vez por todas, com esse problema que assola a nossa cidade há décadas”, afirmou.

Além de Zelão, também representaram a ACISC, o secretário geral Mozart Maluf Pedroso; o consultor jurídico, Estevam Luiz Muszkat; e o secretário executivo Alexandre Rosa.

