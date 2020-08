Diretoria da Acisc visita estrutura do Consultório Unifácil

Crédito: Divulgação

A diretoria da Acisc (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) realizou na manhã desta quarta-feira, 26, uma visita técnica às instalações do consultório Unifácil da Unimed São Carlos.

O presidente da Acisc, José Fernando Domingues, explicou que o objetivo foi conhecer mais sobre a estrutura que está sendo oferecida aos clientes que optam pelo novo produto oferecido pela cooperativa médica.

“É mais um plano que está sendo oferecido pela Unimed São Carlos e a gente veio conhecer, de perto, como estão sendo realizados esses atendimentos, uma vez que, a ACISC é uma das grandes parceiras na comercialização de planos médicos da cooperativa”, afirmou Zelão.

A supervisora operacional da Unimed São Carlos, Luciana Martinez, explica que o Unifácil é uma opção aos clientes que prezam pela tranquilidade de poder contar com um plano de saúde que atenda suas necessidades, estimando pelo bem-estar e qualidade de vida, com menor custo e atendimento em rede digitalizada.

Alexandre Lomba, gerente de Relações Empresariais da Unimed São Carlos, ressalta que o Unifácil é uma modalidade diferenciada pelo plano de saúde. “A consulta é previamente agendada e prestada em local próprio, através de um médico generalista. Ali, o paciente receberá todos os cuidados e orientações necessárias. Em caso de eventual necessidade de direcionamento para outras especialidades, esse próprio profissional é quem fará o devido encaminhamento”, explicou.

No plano Unifácil, as primeiras quatro consultas são gratuitas. A partir da quinta consulta haverá cobrança de coparticipação do cliente. Os agendamentos devem ser realizados das 8h às 18h, pelo telefone 16 2107.8100, de segunda a sexta-feira, em dias úteis. Informações sobre quem são os médicos Unifácil também podem ser obtidas nesse mesmo telefone.

Além do presidente da Acisc, Zelão Domingues, visitaram o Unifácil, a vice-presidente Ivone Zanchim; o secretário geral, Mozart Maluf Pedroso; a primeira secretária, Lidia Maria Mendes Lima; o diretor de Esportes, José Antonio Faria de Godoi; o gerente Administrativo e Financeiro, Alexandre Rosa; e a assistente administrativa Alexandra Amigo.

