Diretoria da Acisc prestigia posse da nova diretoria da OAB São Carlos e reforça parceria institucional

A presidente da Acisc (Associação Comercial e Industrial de São Carlos), Ivone Zanquim, participou na noite da última sexta-feira, 21, da solenidade de posse da nova diretoria da 30ª Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Carlos. O evento ocorreu no espaço de eventos The Palace, na região do Shopping Iguatemi, e reuniu diversas autoridades e convidados.

Além da presidente da Acisc, também estiveram presentes os diretores Renato Martins (Eduardo Brinquedos), Fernando Chinaglia (Chinaglia Casa & Construção), Hercílio Carvalho (Móveis Masotti), Mozart Maluf (Estacionamentos Paraki) e Eduardo Agazarian (Via Armenia), além do gerente executivo da entidade Alexandre Rosa, que prestigiaram a posse da advogada Andrea Valdevitte como presidente da OAB São Carlos para o triênio 2025-2027.

A solenidade contou com a presença de representantes da OAB Paulista e demais autoridades do setor jurídico. Após a cerimônia, os convidados participaram de um jantar especial seguido de um animado baile comandado pela banda de flashback Vinil 78.

A eleição da nova diretoria da OAB São Carlos ocorreu em 21 de novembro de 2024, e Andrea Valdevitte foi eleita com 553 votos (51,59% dos votos válidos), vencendo o candidato da Chapa 1, Alex Pádua, que obteve 519 votos (48,41%). No total, 1.191 advogados participaram da votação, realizada de forma online pela primeira vez na história da OAB, um avanço que proporcionou maior praticidade e segurança ao pleito.

Ivone Zanquim destacou a importância da parceria entre a entidade e a OAB São Carlos. “A posse da nova diretoria representa um momento importante para a advocacia local, e a Acisc parabeniza a presidente Andrea Valdevitte e sua equipe. Estamos sempre à disposição para fortalecer as relações institucionais e contribuir para o desenvolvimento do setor empresarial e jurídico da nossa cidade”, finalizou.

