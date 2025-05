Diretoria da Acisc prestigia lançamento do São Carlos Business Summit 2025

Evento será gratuito e terá uma programação voltada à indústria, serviços, capacitação, inovação e fomento a novos negócios - Crédito: Divulgação

A presidente da Acisc (Associação Comercial e Industrial de São Carlos), Ivone Zanquim, ao lado do vice-presidente Mozart Pedroso e do gerente executivo Alexandre Rosa, participou na noite desta terça-feira, 13 do coquetel de lançamento do São Carlos Business Summit 2025, realizado no Cenacon. O evento reuniu lideranças empresariais, representantes do poder público, empreendedores e entidades de fomento ao desenvolvimento econômico, com o objetivo de apresentar a proposta de um novo e ambicioso projeto para a cidade.

Com previsão de realização nos dias 12 e 13 de setembro, o São Carlos Business Summit 2025 nasce com o propósito de integrar empresas, investidores, startups, microempreendedores, profissionais autônomos e estudantes em torno da inovação, da geração de negócios e do fortalecimento da economia local. A feira também busca consolidar o título de São Carlos como Capital Nacional da Tecnologia.

Representando a Acisc, Ivone Zanquim reforçou o apoio institucional da entidade à iniciativa e destacou a importância de eventos como o Summit para estimular o ecossistema de negócios da cidade. “É gratificante ver São Carlos se movimentando para criar conexões reais entre quem produz, quem desenvolve e quem investe. A ACISC apoia integralmente essa proposta, que impulsiona o comércio, a indústria e a inovação”, afirmou.

Idealizado por Dani Sassoli e Italinho Cardinali, com inspiração na demanda real de grandes empresas locais por fornecedores regionais, o Summit foi pensado como uma vitrine para soluções tecnológicas e oportunidades de parcerias. O lançamento, que superou as expectativas de público, evidenciou o interesse do empresariado e da sociedade civil organizada.

“O evento nasce da necessidade que ouvimos das próprias empresas. Quando a Dani e o Arthur Sassoli comentaram comigo que estavam buscando fornecedores fora de São Carlos, percebemos que havia uma lacuna. Se não temos o fornecedor hoje, temos quem possa desenvolver. É isso que queremos fomentar”, destacou Italinho Cardinali, um dos idealizadores.

Arthur Sassoli, empresário à frente da Razek, reforçou que o evento pode ser um divisor de águas para o ambiente de negócios local. “São Carlos forma um número imenso de profissionais na área de Exatas. A gente não encontra outro lugar no estado com essa densidade. Só que muitas vezes falta essa conexão entre quem presta serviço e quem precisa. Essa feira vem para corrigir isso”, afirmou. “Se a cidade abraçar, será o primeiro de muitos. Pode crescer como a Agrishow cresceu em Ribeirão.”

Além da Acisc, o evento de lançamento contou com a presença de representantes do Sebrae, Senai, Sesi, ParqTec, OnovoLab, Sincomercio e da Prefeitura de São Carlos, que confirmou apoio institucional à realização da feira.

Também presente no evento ao lado da primeira-dama Herica Ricci Donato, o prefeito Netto Donato destacou a relevância da conexão entre os setores público e privado para o sucesso da iniciativa.

O São Carlos Business Summit 2025 será gratuito e terá uma programação voltada à indústria, serviços, capacitação, inovação e fomento a novos negócios.

