Diretores do Sindicato dos Metalúrgicos constatam aglomeração de trabalhadores na Tecumseh II

Foto tirada por sindicalista mostra concentração de trabalhadores em frente a Tecumseh - Crédito: Divulgação

Diretores do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté estiveram por volta das 4h45 desta terça-feira, na entrada do turno, em frente a planta II da Tecumseh, no Jardim Jockey Club.

Segundo o presidente da entidade, Vanderlei Strano, havia um aglomerado de funcionários. O sindicalista informou ainda que no refeitório, a situação se repetia. Um vídeo de sete segundos mostrada a fila indiana feita pelos trabalhadores para pegar o alimento.

Hoje, o mundo passa por um crise na saúde com a pandemia do coronavírus e o governador João Dória baixou quarentena em todo o Estado com o intuito de não propagar a infecção que tem causado apreensão em toda a população.

“Dá uma olhada nisso sr. Prefeito (Airton Garcia). Aqui corremos ou não risco de contaminação? Se acontecer o pior, nós vamos acusar os responsáveis pelas mortes de trabalhadores”, declarou Strano.

