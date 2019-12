Diretores aprovados em concurso público tomam posse na Rede Municipal de Ensino

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Educação, realizou nesta quinta-feira (19/12) a cerimônia de posse dos 100 novos funcionários que foram contratados, por meio de concurso público, para os empregos de diretor de escola, diretor adjunto, supervisor de ensino e coordenador pedagógico.

A mesa de abertura da cerimônia foi composta pelos secretários de Educação, Nino Mengatti, de Gestão de Pessoas, Helena Antunes, de Segurança Pública, Samir Gardini, pela diretora pedagógica da SME, Cilmara Seneme Ruy, pela Oficial de Gabinete Rita de Cássia do Carmo Guimarães, que representou o secretário de Agricultura e Abastecimento, Paraná Filho, e pelo vereador Daniel Lima, que representou a Câmara Municipal.

“Esses novos funcionários que assumem hoje os seus cargos irão permanecer por muitos anos a frente das escolas municipais, serão os primeiros a assumirem de forma perene, perante o corpo docente, irão trazer uma contribuição efetiva para São Carlos avançar ainda mais na área da educação. O bom desempenho da educação é um tripé. Comprometimento dos profissionais da educação no processo ensino, formação inicial e continuada e a parceria com a comunidade e os pais”, disse o secretário de Educação Nino Mengatti na abertura da solenidade de posse.

Mengatti explicou, ainda, que os 60 diretores, 15 diretores adjuntos, 10 supervisores de ensino e os 15 coordenadores pedagógicos passarão por capacitação antes do início do ano letivo.

O professor de educação física que ministrava aulas na cidade de Serra Negra, Sidney Nunes de Moura, assumiu o cargo de diretor da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Janete Maria Martinelli Lia e falou sobre a importância de São Carlos na área de educação. “Resolvi prestar o concurso aqui em São Carlos pela qualidade da rede municipal de ensino, terceira melhor do país, e também pelo polo universitário da cidade. Além de pensar em novas especializações na minha área também tenho dois filhos que no futuro terão a oportunidade de estudar nessas universidades”, explicou.

De acordo com a Secretaria de Educação 33% dos aprovados já atuavam como professor na rede municipal de ensino que hoje é composta por 58 unidades escolares, sendo 48 Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIS), 9 Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBS) e 1 Escola Municipal de Jovens e Adultos (EMEJA). A rede possui 1.840 servidores concursados, dos quais 1.400 são professores. 15.502 alunos em 2019, além de atender mais 1.500 crianças em projetos, programas, parcerias e entidades conveniadas.

A Prefeitura também já conseguiu abrir 2.060 novas vagas na educação infantil e 527 no ensino fundamental desde 2017. Para isso foi necessária a ampliação de algumas unidades e a construção de outras. Inicialmente instalou a EMEB Névio Dias no Centro da Juventude Lauriberto José Reys, no Cidade Aracy; finalizou o CEMEI Nilson Aparecido Gonçalves, no Jardim Embaré e construiu o CEMEI Profª Regina Aparecida Lima Melchíades, no Parque Novo Mundo.

Em outubro desse ano inaugurou o Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Carminda Nogueira de Castro Ferreira, primeiro equipamento público do bairro Eduardo Abdelnur com 220 vagas. No início de 2020 entrega outra unidade no bairro. A Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Ulysses Ferreira Picollo que poderá atender até 780 alunos. Também está construindo a EMEB Alcir Afonso Leopoldino, no Araucária e o CEMEI Flávio Aparecido Ciaco, no Planalto Verde.

3ª MELHOR EDUCAÇÃO - Recentemente a edição 2019 do Ranking Connected Smart Cities classificou São Carlos como a 3ª cidade no recorte de Educação. O estudo apontou que a cidade apresentou avanço nos indicadores de Educação, com números superiores às grandes cidades brasileiras, destacando-se o IDEB. A educação municipal em São Carlos alcançou a média de 7 pontos no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) em 2017. A meta era em 2021 atingir a pontuação geral de 6,7.

