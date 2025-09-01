Diretor do ParqTec elogia visita de Netto ao Vale do Silício

O professor Sylvio Goulart Rosa Júnior: "O Vale do Silício, na Califórnia, é um ambiente de muita ciência e conhecimento e a iniciativa do prefeito de conhecer tal expertise merece todos os nossos aplausos" - Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O diretor da Fundação Parque de Alta Tecnologia de São Carlos (ParqTec), professor Sylvio Goulart Rosa Júnior, elogiou a iniciativa do prefeito de São Carlos, Netto Donato (PP), que está nos Estados Unidos em missão estratégica no Vale do Silício, um dos maiores centros de tecnologia, conhecimento e inovação do mundo.

“O Vale do Silício, na Califórnia, é um ambiente de muita ciência e conhecimento, e a iniciativa do prefeito de conhecer tal expertise merece todos os nossos aplausos. São Carlos é um case que precisa ser divulgado em todo o mundo. Além disso, a busca por parcerias é sempre algo muito bem-vindo para o nosso município, onde nasceu, por exemplo, a primeira incubadora de empresas do Brasil”, ressaltou Sylvio Goulart.

Além da infraestrutura física, localizada na Rua Alfredo Lopes, 1717, com espaço de coworking, salas de reunião e laboratório, as empresas incubadas recebem consultorias especializadas na área gerencial, indicação para prêmios nacionais, espaço em feiras como a Agrishow e a Case Startup, assessoria de imprensa gratuita, acesso a parceiros e missões, entre outros serviços.

Fundador da instituição, Sylvio Goulart afirma que as iniciativas de sucesso em São Carlos transformaram a cidade em uma espécie de laboratório para o Brasil. “Este modelo de somar o conhecimento gerado nas universidades com a criatividade dos nossos empresários e as estratégias dos órgãos governamentais acabou gerando e distribuindo riqueza legítima, obtida com a inteligência. Esse é um fator positivo de geração de emprego, renda, desenvolvimento e qualidade de vida”, destacou o cientista.

Atualmente, o Brasil abriga 58 parques tecnológicos e 360 incubadoras de empresas. “A incubadora de empresas de Leme é nossa filha direta e funciona há 20 anos naquela cidade”, lembrou.

Sylvio se mostra otimista quanto ao futuro da instituição. “Existe uma percepção clara nas universidades de que o conhecimento precisa ser aplicado. Para aumentar o rigor da nossa atividade econômica, o país precisa crescer, gerar mais riqueza, mais comida, mais saúde, mais estrutura, mais alegria. A modernidade desonera a população e melhora a qualidade de vida das pessoas. A inovação tecnológica faz com que sejamos senhores do nosso destino”, explicou.

Recentemente, uma das empresas geradas na incubadora da ParqTec forneceu purificadores portáteis de água para a Ucrânia em guerra e, agora, para a Faixa de Gaza, no conflito do Oriente Médio, garantindo o abastecimento de água de qualidade em zonas de conflito. “Esse é um exemplo de como a tecnologia de São Carlos pode ajudar a humanidade mesmo em momentos tão difíceis”, destacou Sylvio.

O próximo passo será a aceleração da geração de startups. “Até agora podemos dizer que geramos empresas de alta tecnologia, mas precisamos partir para a produção fordista de startups. Para tanto, uma das alternativas é a atração de fundos de investimento que viabilizem recursos para garantir esse salto, transformando o que era artesanal em produção em série de empresas modernas e geradoras de riqueza”, concluiu.

Promover São Carlos nos EUA

Em uma live em suas redes sociais, Netto afirmou que o objetivo da viagem é promover São Carlos como polo de tecnologia, atrair investidores e estabelecer parcerias que impulsionem o desenvolvimento local.

Netto ressaltou ainda que a iniciativa não terá custos para os cofres públicos, sendo totalmente financiada com recursos pessoais dele e do secretário. “São Carlos está pronta para aprender com os melhores e escrever novos capítulos de inovação”, afirmou.

Leia Também