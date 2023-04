Direção de creche que recebeu ameaças pede calma e diz reforçou a segurança

Creche Aracy Pereira Lopes - Crédito: redes sociais

A direção da Creche Municipal Aracy Pereira Lopes informou em nota que o caso de ameaça registrado ontem (11) através de um telefonema se trata de um estelionatário que tentou aplicar um golpe querendo dinheiro, que não tem ligação com ataques contra alunos.

Diz ainda a nota que viaturas da Guarda Municipal estiveram no local e registraram a ocorrência, que foi apresentada na delegacia de polícia.

A direção pede que os pais e responsáveis mantenham a calma, que o ocorrido não passou apenas de golpistas exigindo dinheiro. De qualquer forma a escola reforçou a segurança contratando um segurança particular da empresa Engefort.

Informamos a todos que na data de 11/04/2023, um estelionatário entrou em contato via fone, onde tentará haver uma quantia em dinheiro. Foi de imediato comunicado as autoridades policiais que informaram tratar-se expressamente de uma tentativa de golpe nada mais do que isto. Viaturas da Guarda municipal estiveram no local e registraram a ocorrência, cuja qual foi apresentada na delegacia de polícia como tentativa de estelionato nada além disto.

Solicitamos a todos os pais e responsáveis que mantenham a calma, o ocorrido não passou apenas de golpistas exigindo dinheiro.

Mesmo assim, a segurança da escola foi reforçada, com a presença de segurança particular e apoio do Grupo Engefort.

