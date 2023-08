Diocese de São Carlos vivencia a “Semana Nacional da Família”

Crédito: Divulgação

A Diocese de São Carlos vivencia, de 13 a 19 de agosto, a Semana Nacional da Família 2023, com o tema “Família, fonte de vocações”, em sintonia com o 3º Ano Vocacional do Brasil, com a meta de proporcionar a reflexão, a oração e a promoção das vocações no País.

Para marcar essa semana vivenciada por todas as paróquias, Dom Luiz Carlos Dias preside missa na Catedral de São Carlos, neste domingo, 20, às 17h, onde a meta é conscientizar que a temática das vocações precisa fazer parte do cotidiano familiar.

Leia Também