Diocese de São Carlos prepara despedida de Dom Paulo Cezar

Após quatro anos como Bispo Diocesano de São Carlos, Dom Paulo Cezar Costa assumirá como o 5º Arcebispo Metropolitano de Brasília.

As despedidas ocorrem em novembro e dezembro, nos Vicariatos Episcopais, e contará com uma Missa na Catedral com a presença de todo clero. Todas as celebrações de despedida serão transmitidas ao vivo pela Página Oficial da Diocese de São Carlos e pelas redes sociais da Rádio SDS FM 93.3, APP Rádio SDS FM e www.radiosds.com.br.

Somente 30% das dependências da igreja serão disponibilizadas, obedecendo aos protocolos de segurança criados por autoridades sanitárias em época de pandemia da Covid-19, com uso obrigatório de máscara. A celebração está aberta para Padres, Religiosos (as), Diáconos, Seminaristas e dois leigos de cada Paróquia, convidados pelo Pároco.

Confira a programação nos vicariatos:

27/11 – Vicariato Nossa Senhora do Patrocínio na Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Jaú às 19h30

2/12 – Vicariato Senhor Bom Jesus na Paróquia Senhor Bom Jesus em Matão às 19h30

4/12 – Vicariato São Bento na Matriz de São Bento em Araraquara às 19h30

8/12 – Vicariato São Carlos Borromeu na Catedral de São Carlos às 19h30

Com o Clero:

3/12 – Reunião Geral do Clero no CEAR em Araraquara às 09h

5/12 – Missa Ação de Graças pelos 28 anos de ordenação Presbiteral de Dom Paulo, com o Clero na Catedral às 10h

A nomeação de Dom Paulo Cezar para Brasília foi anunciada por Papa Francisco em 21 de outubro. Sua posse na Capital Federal será em 12 de dezembro às 10h na Catedral Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida.

