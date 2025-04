Diocese de São Carlos lamenta o falecimento do Papa Francisco

Compartilhar no facebook

Dom Luiz Carlos Dias, Bispo Diocesano Carlos, emitiu nota de pesar - Crédito: divulgação

A Diocese de São Carlos, por meio de seu bispo diocesano, Dom Luiz Carlos Dias, manifestou profundo pesar pelo falecimento do Papa Francisco, ocorrido na manhã desta segunda-feira. O pontífice, primeiro da América Latina, deixa um legado marcante na história da Igreja e do mundo contemporâneo.

Em nota oficial, a Diocese expressou tristeza com a notícia da “páscoa do Papa Francisco” e destacou sua trajetória como “homem de fé firme, coragem evangélica e coração sensível”.

Como sinal de comunhão e luto, será celebrada às 12h desta segunda-feira uma Santa Missa em sufrágio da alma do Papa Francisco, na Catedral São Carlos Borromeu. A celebração será aberta ao público e contará com a participação do clero diocesano e fiéis da região.

Dom Luiz Carlos conclamou todo o povo de Deus a unir-se em oração pelo eterno descanso do Santo Padre, ressaltando a esperança cristã de que “Aquele a quem ele serviu com tanto amor e dedicação o acolhe agora na plenitude da vida eterna”.

O Papa Francisco, nascido Jorge Mario Bergoglio, foi uma figura de grande influência mundial, reconhecido por sua simplicidade, proximidade com os pobres e compromisso com causas sociais e ambientais. Seu pontificado marcou uma nova etapa na relação da Igreja com o mundo contemporâneo.

A Diocese também ressaltou o desejo de que o legado do Papa Francisco continue a inspirar os caminhos da Igreja e de todos os homens e mulheres de boa vontade.

