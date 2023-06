Diocese de São Carlos irá arrecadar agasalhos no Corpus Christi

Crédito: Divulgação

A igreja católica celebra em todo mundo, a solenidade do Santíssimo Sacramento do Corpo e do Sangue de Cristo”, popularmente conhecido como Corpus Christi. O dia será especialmente vivenciado em todas as comunidades paroquiais da Diocese de São Carlos.

Neste dia, todas as paróquias da Diocese receberão doações de agasalhos, cobertores, produtos de higiene pessoal e de limpeza e alimentos não perecíveis para serem colocados em torno do tapete. Depois, serão partilhadas com nossos irmãos mais pobres. É solicitado que os fiéis façam a sua doação na paróquia mais próxima de sua casa.

MISSAS

O Bispo Diocesano – Dom Luiz Carlos Dias – conduzirá a celebração em duas cidades das 29 que pertencem à Diocese de São Carlos, são elas: Jaú e Ibitinga. Às 8h da manhã, em Jaú, acontecerá a missa seguida de procissão saindo da Paróquia São Benedito em direção a Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, onde será realizada a bênção do Santíssimo Sacramento.

Já no período da tarde junto à comunidade católica ibitinguense, o Bispo Diocesano preside a Celebração Eucarística às 15h seguida de procissão e bênção; em 10 quarteirões enfeitados com mantas, colchas, edredons, travesseiros e outros itens da indústria têxtil no centro comercial da cidade de Ibitinga.

Neste dia Santo para os Católicos, os fiéis também poderão contemplar a beleza singela dos tapetes, feitos por fiéis voluntários, que a partir da serragem tingida desenham no chão símbolos da história da Salvação.

