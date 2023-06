Diocese de São Carlos investe em reforma para proporcionar lugar de retiro

Crédito: Divulgação

Casa de Retiros Emaús, localizada em Araraquara, está em obras de reforma, sob a responsabilidade da Diocese de São Carlos. O processo de reestruturação de suas instalações irá melhorar os ambientes da casa e proporcionar mais conforto para as pessoas ao participarem de retiros e outras atividades na casa.

O espaço foi fundado em 1971, pelo Cursilho de Cristandade de Araraquara e doado à Mitra Diocesana de São Carlos em 2015. A Casa de Emaús já levou muitos fiéis a vivenciarem a experiência do encontro com Deus, assim como fizeram os discípulos de Emaús, no relato bíblico do evangelista Lucas (Lc 24, 13-35).

O projeto de reforma, sob a orientação do Bispo Diocesano – Dom Luiz Carlos Dias, do Padre Nelson Ramos – Ecônomo da Diocese, e da arquiteta Dra. Dagmar Bizzionotto, irá contemplar toda a atual estrutura, adequando-a às novas exigências legais, como a de acessibilidade e de prevenção contra incêndio. A reforma da cozinha já está bem avançada, o refeitório teve sua capacidade aumentada, e uma portaria está sendo construída. A capela, no coração da casa de encontros, já passa por adequações, o auditório interno será ampliado, e para a hospedagem, o projeto atual prevê 50 quartos para duas e três pessoas, com banheiros internos.

A arquiteta disse que “essa é uma reforma que possibilitará 50 quartos na casa, hospedando 130 pessoas. O novo refeitório vai acolher 220 pessoas, haverá também uma primeira sala de palestra que irá atender 250 pessoas, e um salão que vai atender 920 pessoas”.

“A Diocese está fazendo essa reforma para que possa receber as pessoas com mais conforto e terem a casa de Emaús, como instrumento de Deus para palestras com encontros e eventos”, finalizou a arquiteta.

Cercada pelo bosque, a Casa de Emaús terá toda infraestrutura para realização dos mais diversos tipos de eventos, mas a prioridade será para os movimentos e reuniões do clero e das diversas pastorais da diocese. Um lugar ideal para quem procura paz e tranquilidade para o encontro com Deus, segundo a intenção dos criadores desse importante espaço. Para atender esse propósito, a área verde existente será preservada, e haverá um projeto de jardinagem.

O trabalho em execução foi iniciado considerando as necessidades pastorais da diocese, e com os auxílios da Providência de Deus, já apresenta evolução animadora. No entanto, a continuidade das obras e consecução do processo de readequação da Casa de Emaús, demandará empenhos para angariar os recursos suficientes.

Leia Também