Diocese de São Carlos divulga nota de repúdio após declarações de jornalista

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A Diocese de São Carlos divulgou uma nota oficial de repúdio nesta terça-feira (7) após declarações feitas pelo jornalista José Carlos Magdalena durante participação no Jornal da EP FM.

No documento, assinado pelo bispo diocesano Dom Luiz Carlos Dias, além de presbíteros, diáconos, religiosos e fiéis, a Igreja manifesta “profundo pesar e veemente repúdio” às falas, consideradas ofensivas às religiões e à Bíblia.

Segundo a nota, ao tratar de temas não relacionados à religião, o jornalista teria se exaltado e feito declarações classificadas como agressivas, atingindo especialmente os cristãos e integrantes da Diocese. O texto ressalta que as falas ignoram o papel das religiões na promoção de valores como justiça, fraternidade e paz.

A Diocese também destaca que as declarações desconsideram o legado do cristianismo na construção de esperança e no serviço à sociedade, além da relevância da Bíblia como fundamento espiritual e elemento importante da cultura ocidental.

Outro ponto abordado é a responsabilidade no exercício da comunicação pública. Para a instituição, tratar religiões com desrespeito fere não apenas os fiéis, mas também princípios garantidos pela Constituição Federal, como a liberdade de crença prevista no artigo 5º.

A nota ainda reforça a importância de uma comunicação ética e responsável, citando orientações da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que defendem o diálogo, o bem comum e a promoção da comunhão entre as pessoas.

O texto também recorda ensinamentos do Papa Francisco, que frequentemente incentivou uma comunicação voltada à construção da paz e ao respeito mútuo.

Por fim, a Diocese conclama o jornalista, sua equipe e os meios de comunicação a refletirem sobre a importância do respeito e da ética no debate público. A instituição também manifesta solidariedade a todas as religiões que se sentiram ofendidas e reafirma seu compromisso com a promoção do Evangelho, do diálogo e da fraternidade.

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