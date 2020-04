Diocese de São Carlos concentra esforços para ajudar famílias carentes

Crédito: Divulgação

As paróquias de São Carlos, juntamente com os Vicentinos e demais Pastorais Sociais, montaram uma força-tarefa para ajudar mais de 7600 pessoas em situação de vulnerabilidade social durante a pandemia da Covid-19. Desde o início da quarentena, as missas e grupos de orações foram suspensos para evitar aglomerações. Desde então, a Igreja reforçou o trabalho social junto à comunidade.

Na Santo Antônio, na Vila Prado, por exemplo, tem distribuição de 130 marmitas aos moradores de rua todas as terças-feiras. E entrega de outras 83 marmitas no Alojamento da Juventude, em parceria com a Paróquia Nossa Senhora de Fátima. E mais o Plantão da Solidariedade, através do qual já foram arrecadados mais de 800 quilos de alimentos.

A Paróquia São Nicolau de Flüe criou um comitê de crise social e tem atendido 70 famílias. Nas duas últimas semanas, a igreja arrecadou 4 toneladas de alimentos e 600 litros de leite.

A Igreja tem também trabalhado com quase 200 moradores de rua. Voluntários das paróquias de São Sebastião, Santo Antônio, Nossa Senhora de Fátima e São João Batista, em parceria com a Comunidade Obra Lumen, têm levado, diariamente, refeições noturnas para aproximadamente 80 moradores de rua. Além disso, a Igreja tem ajudado no trabalho da prefeitura na Casa de Passagem, onde são acolhidos 30 moradores de rua e no projeto da Comunidade Missionária Divina Misericórdia, que tem cuidado de 80 moradores de rua.

“Nossas ações vão ao encontro do objetivo da Campanha da Fraternidade deste ano de 2020: ‘Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso’. Nesse tempo de pandemia, tivemos que pensar em formas novas de vivenciar a fé e a caridade fraterna. Temos tentado colocar em prática o exemplo do bom samaritano, que se compadeceu com a dor de quem estava ao lado e cuidou dele”, afirma Dom Paulo Cezar Costa, bispo da Diocese de São Carlos.

CONFIRA O TRABALHO DE CADA UMA DAS PARÓQUIAS:

Na Catedral de São Carlos Borromeu:

Foram coletados 600 kg de alimentos para serem distribuídos às famílias atendidas pelos Vicentinos e ao Lar dos Pobres de Itirapina.

A Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Tem feito coleta de Cestas básicas, fraldas geriátricas e marmitas para os moradores de rua.

A Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe e Comunidade Sacerdotal / Região do Cidade Aracy

Está promovendo campanha para arrecadar alimentos e beneficiar famílias carentes, além de arrecadar produtos de higiene e limpeza em prol da Casa da Misericórdia.

Paróquia Nossa Senhora do Carmo

A Igreja se transformou em ponto de arrecadação de Cestas de alimentos;

Paróquia Santa Isabel

A Igreja tem arrecadado cestas básicas para famílias carentes, distribuído kits com álcool em gel e dado assistência às famílias da Pastoral da Criança.

Paróquia Santa Edwiges

Tem arrecadado alimentos para famílias assistidas pelos Vicentinos, auxiliando outras famílias neste tempo de COVID-19.

Paróquia Santa Rita

Além do trabalho dos Vicentinos junto às famílias atendidas, está promovendo campanha de cestas básicas com apoio da padaria do Toninho, que disponibiliza pães todos os dias para distribuição na igreja.

Paróquia Santo Antônio - Vila Prado

Estão sendo distribuídas 130 marmitas aos moradores de rua toda terça-feira. Também estão sendo entregues 83 marmitas no Alojamento da Juventude, com a ajuda de voluntários da Paróquia Nossa Senhora de Fátima. A paróquia conta ainda com o Plantão da Solidariedade, através do qual foram arrecadados 807 quilos de alimentos, além do trabalho dos Vicentinos.

Paróquia São José de São Carlos

A paróquia tem arrecadado alimentos, material de higiene pessoal e álcool em gel para serem distribuídos para os mais necessitados.

Paróquia São Nicolau de Flüe

A Igreja criou um comitê de crise social, que tem atendido 70 famílias. Nas duas últimas semanas, os voluntários da paróquia arrecadaram 4 toneladas de alimentos e 600 litros de leite.

Paróquia São Miguel Arcanjo:

A paróquia arrecadou 800 quilos de alimentos, só neste mês, para famílias carentes.

Paróquia São João Paulo II

A Igreja tem arrecadado alimentos, produtos de higiene e oferecido todo o auxílio para quem precisa, com a presença do padre.

Paróquia São Domingos Sávio

A paróquia está arrecadando cestas básicas, produtos de higiene e limpeza em prol da Casa da Misericórdia.

Paróquia São Roque e Santa Eudóxia

A Igreja tem feito doações de cestas básicas para os abrigos de idosos.

Paróquia Nossa Senhora Aparecida

A Paróquia já distribuiu 375 cestas básicas durante a quarentena.

Paróquia São Cristóvão

A Igreja tem arrecadado e distribuído cestas de alimentos, álcool em gel e máscaras.

Seminário de São Carlos

O Seminário doou cem camas para a Comunidade Divina Misericórdia que atende moradores de rua

Paroquia São João Evangelista de Ibaté

A paróquia atende mais de 40 famílias. Tem também arrecadado alimentos, roupas, calçados e até móveis para ajudar quem precisa.

São Francisco de Assis em Ibaté

A Igreja tem arrecadado alimentos, montado cestas básicas e entregue materiais de limpeza e higiene pessoal e roupas. Além disso, tem trabalhado junto com a Pastoral da Criança e Pastoral da Caridade.

Santo Antônio de Ibaté

A paróquia tem feito arrecadação de alimentos. Foram entregues 377 quilos de arroz, além de outros alimentos.

