Diocese de São Carlos celebra Missa em louvor ao Patrono dos Advogados

A Igreja celebra nesta sexta-feira, 19, o Dia de Santo Ivo, padroeiro de todos os estudantes e operadores da área do Direito (juízes, advogados, servidores judiciais, cartorários, entre outros.) Nesse sentido, o Tribunal Eclesiástico da Diocese de São Carlos em parceria com a OAB São Carlos realiza a Missa de Santo Ivo um momento de reflexão da classe sobre o papel do advogado no mundo contemporâneo e de seu compromisso com a justiça e a cidadania.

A missa será presidida pelo Padre Dr. José Edmilson Santos – Vigário Judicial da Diocese de São Carlos, às 19h30 na Paróquia São José em São Carlos.

SOBRE SANTO IVO

Santo Ivo nasceu na França, cursou filosofia, teologia, direito civil e direito canônico. Foi sacerdote, advogado e juiz eclesiástico na Diocese de Rennes, tendo como foco de atuação a defesa gratuita dos pobres. Foi morto e 19 de maio de 1303. Seu corpo foi sepultado na Catedral de Tréguier, sendo ele canonizado em 1347.

Santo Ivo era considerado imparcial em seus juízos, zeloso com seus deveres e conhecido por sua retidão. Resistia às injustas taxações do rei, considerando-as uma invasão aos direitos da Igreja. Os pobres e os servos o procuravam para que ele os defendesse contra os poderosos, tanto que Santo Ivo granjeou a estima de todos pela integridade de vida e pela imparcialidade de seus juízos. A imagem de Santo Ivo que está na Paróquia foi doada pelo Consulado Francês.

